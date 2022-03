Lilly Téllez dice no deberle a AMLO; pese a ganar senaduría por Morena

CIUDAD DE MÉXICO.- Lilly Téllez asegura que el presidente Andrés Manuel López Obrador no le regaló nada, aunque haya ganado una senaduría en 2018 cuando formaba parte de Morena.

A través de sus redes sociales, la legisladora le respondió a la periodista Fernanda Tapia, quien dijo que Téllez era senadora "plurinominal", término del que difirió la funcionaria sonorense.

Fernanda Tapia no soy plurinominal; hice campaña y gané el voto como candidata externa, sin afiliarme a morena. El presidente López Obrador me invitó a pelear la senaduría, no me regaló nada, al contrario, me quedó a deber. Saludos".