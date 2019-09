Ley de amnistía es para la gente humilde: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- La iniciativa de Ley de Amnistía propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador es para la gente humilde que se encuentra en la cárcel y que no tuvo una defensa, aclaró el mandatario durante su conferencia matutina.

Esta iniciativa en particular tiene que ver con la gente humilde que no fue asistida, que no tuvo abogados, es dejar en libertad a indígenas que están en las cárceles de manera injusta, mujeres, ancianos, quienes no tuvieron una defensa adecuada que no se les asistió, no se les ayudó”, dijo.