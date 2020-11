Legisladores piden aclarar patrimonio de Scherer

CIUDAD DE MÉXICO.- Legisladores de Morena, PRI, PRD y PAN pidieron que se aclare la situación patrimonial de Julio Scherer, consejero jurídico de la Presidencia, por no haber declarado un departamento que se mantiene a su nombre en una exclusiva zona de Nueva York, como lo reveló en su edición de ayer EL UNIVERSAL.

El líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, consideró que Scherer proviene de una familia honorable y que, bajo esa consideración, está seguro de que informará con transparencia el origen de la propiedad.

"Yo no soy juez ni ministerio público y le tengo mucho respeto a Julio, y no me harán hablar mal de él, porque es un hombre honorable. Para mí es una persona que durante muchos años se ha destacado como servidor público ejemplar y lo que tenga seguramente lo habrá de informar de manera transparente".

El senador morenista Alejandro Armenta señaló que quienes hayan llegado al Gobierno a través del partido al que él pertenece deben poner el ejemplo y, en el caso suyo, piensa que si llega a incumplir con la ley, debe ser señalado, responder por sus omisiones y defender su reputación.

EL UNIVERSAL publicó ayer que el consejero jurídico del Ejecutivo federal, Julio Scherer Ibarra, es propietario de un departamento en el Upper East Side de Manhattan, Nueva York, a cuadra y media de Central Park, que no está en ninguna de sus declaraciones patrimoniales públicas presentadas ante la Secretaría de la Función Pública desde que inició su función como servidor público, y del cual todavía en octubre de 2020 pagó impuestos.

Senadores de la oposición consideraron que la transparencia abona en el combate a la corrupción y que, cuando menos, se debe revisar en un acto de congruencia por parte del Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Si no lo reportó, muy mal; qué bueno que hoy se sabe y estoy convencido de que el mejor antídoto para la corrupción es la transparencia. Todo lo que abone a la transparencia abona al combate de la corrupción, habrá que revisar, si no lo reportó debe existir una sanción. Hay que ver cuál es la respuesta del gobierno y ahí veremos la congruencia", señaló Mario Zamora Gastélum, senador del PRI por Sinaloa.

Julen Rementería y Martha Márquez, ambos del PAN, coincidieron en que la Secretaría de la Función Pública tiene por lo menos la obligación de revisar o confirmar la información que dio a conocer EL UNIVERSAL en su edición del jueves. Eso será lo único que podrá garantizar que el combate a la corrupción que enarbola el Gobierno sea efectivo.

Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD en el Senado, dijo que en su caso, sus propiedades "están más estudiadas que la misma mariguana", porque así se les exige a todos los funcionarios y servidores públicos; cuando esto no ocurre, dijo, para eso existen mecanismos de control.

"Todo se debe revisar. No sé si lo tenga declarado en alguna parte, si lo haya manifestado o no. Nunca he sido partidario de prejuzgar, la información que han publicado es importante, se ha conocido, esperaremos a que nos respondan", dijo.

Los grupos parlamentarios del PAN y del PRD en la Cámara de Diputados coincidieron en que el departamento no declarado de Scherer es un caso más de la simulación e incongruencia de la 4T por lo que exigieron al presidente, Andrés Manuel López, y en particular, a la Secretaría de la Función Pública, que investigue la omisión.