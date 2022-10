“Le pido a Dios que le de salud”: Santiago Creel tras darse a conocer enfermedades de AMLO

AGUASCALIENTES.- Luego del hackeo que sufrió la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) donde se reveló que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador padece de varias enfermedades, entre hipotiroidismo y riesgos de infarto, Santiago Creel Miranda le deseó que su salud mejore.

Fue durante su llegada al Congreso de Aguascalientes para participar en la toma de protesta de la nueva gobernadora del Estado, Teresa Jiménez, donde el presidente de la Cámara de Diputados externó sus votos para la salud del jefe del Ejecutivo mejore.

Soy uno de los principales opositores al régimen y particularmente a las decisiones que toma el presidente López Obrador, sin embargo, en materia de salud lo primero es eso, y por lo tanto al Presidente le deseo que tenga salud, y que si hoy no la tiene, que se reponga por él, por su familia y por México, y además como creyente les digo, le pido a Dios que le de salud al Presidente de México que es el presidente de todos los mexicanos, con eso yo no medro, no voy a hacer política, ni absolutamente nada, que se mejore el Presidente", dijo.