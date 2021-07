Laura Barranco dice que alertó a Loret sobre violaciones contra Vallarta, pero él las ignoró

CIUDAD DE MÉXICO.- "El 9 de diciembre no sabía que esto se trataba de un montaje", dijo Laura Barranco, ex colaboradora del programa Primero Noticias, aunque compartió que dio aviso a Carlos Loret de Mola que Israel Vallarta, quien fuera detenido acusado de liderar una banda de secuestradores llamada "Los Zodiaco", podría estar siendo torturado y sus derechos humanos podrían estar siendo violados, cuestión que él ignoró y respondió con un "no te calientes, cautín".

"No pude haber denominado esto que sucedió como un montaje, sin embargo, lo que sí le dije es que le alerte de violaciones específicas a los derechos humanos en contra de dos detenidos, acusados de secuestro, y a él no le importaron, que incluso ni era necesario que yo le avisara de lo que yo estaba viendo”, dijo Barranco en una entrevista con Milenio.

▶️ Es mentira lo que dijo Loret de Mola en su video, me comentó Laura Barranco, excolaboradora de "Primero Noticias". #ElisaEnMilenio�� pic.twitter.com/CKOEKBnVLD — Elisa AlanísZurutuza (@elisaalanis) July 13, 2021

Barranco agregó que durante el careo, Loret admitió que esa conversación pudo ocurrir, pero negó que se diera durante la transmisión sobre el caso Cassez, por el que ha sido acusado de participar en montaje.

También recordó que en el cuarto enlace sobre la detención de Vallarta y Cassez, coordinado por la extinta AFI, Carlos Loret exhibió los rostros de Israel y Florence, y convocó a la gente a denunciarlos, cuestión por la que ella le advirtió que violaba los derechos humanos nuevamente y que por el origen francés de Cassez, la situación podría escalar.

Una vez más Loret hizo caso omiso y respondió tajante "Que no te ha quedado claro que note pienso hacer caso. Es nota, fin de la historia".

Por último tuiteó que el video que subió y difundió Loret en sus redes sociales sobre la audiencia no tuvo nada que ver a cómo se comportó en el careo, como también lo dijo Mary Sainz, esposa, lo que dijo que no es raro pues aseguró que "es un hombre que ha hecho de la mentira su columna vertebral".