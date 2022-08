“Lástima que no somos botargas”: Buscadoras de Sonora tras uso de helicóptero de la Marina para mascota de beisbol

CIUDAD DE MÉXICO.- Madres buscadoras de Sonora que unen esfuerzos por localizar a sus familiares desaparecidos manifestaron su desacuerdo por el uso de un helicóptero Panther, de la Secretaría de la Marina, para transportar a “Pochichoco”, la mascota oficial del equipo de beisbol Olmecas de Tabasco, al estadio “Tumbapatos” del municipio de Macuspana durante el arranque del primer partido de playoffs del equipo de casa contra los Tigres de Quintana Roo.

Por medio de redes sociales, las buscadoras lamentaron que son “mujeres víctimas y no botargas de equipo de béisbol”, por lo que no se les ha facilitado un helicóptero para la búsqueda de personas.

Lo que lograríamos nosotras las madres buscadoras si López Obrador nos facilitara un helicóptero para encontrar personas. Lástima que somos mujeres víctimas y no botargas de equipo de béisbol. Que dolorosa tragedia”, escribió el colectivo en Twitter.

��⚡️Cómico si no fuera terrible: Un helicóptero de la @SEMAR_mx usado para transportar la mascota del equipo de beisbol @OlmecasTabasco . pic.twitter.com/lhri4qYXPw

El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que no está de acuerdo en que se haya utilizado un helicóptero de la Marina para transportar a “Pochichoco”.

“Hoy me informó el almirante, yo creo que más tarde van a informar sobre este asunto”, dijo en su conferencia mañanera de este viernes en Palacio Nacional.

“¿Pero ustedes está de acuerdo con este uso?”, se le preguntó.

No, no, pero ya les van a explicar por qué se realizó esto. No estoy de acuerdo, claro que sí estoy a favor del beisbol y del deporte en general. Sé que hay mucha pasión por el deporte y qué bueno, está en la final (Los Olmecas de Tabasco), por eso fue lo del helicóptero, porque estaba iniciando el playoff, están los juegos finales de la Liga Mexicana de Beisbol”, respondió.