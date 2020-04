Las reglas se cumplen, pero sin abuso de ninguna autoridad: Alfaro a Del Toro

GUADALAJARA, Jalisco.- Enrique Alfaro Ramírez, gobernador de Jalisco, respondió a los señalamientos del reconocido cineasta Guillermo del Toro, sobre la detención de dos policías a un ciudadano del estado por incumplir medidas ante Covid-19.

El mandatario independiente le indicó al también guionista y productor que los agentes no son estatales y están adscritos al municipio de Tala "Esos elementos no son estatales, son del municipio de Tala, @RealGDT. Ya hablé con su alcalde, @EnriqueBuenros, para aclarar los hechos y que no se repitan".

No obstante, Alfaro Ramírez enfatizó:

Las reglas que definimos son para cumplirse, pero eso no significa que toleraremos abusos de ninguna autoridad".

Previamente, el político dijo sobre la contingencia sanitaria por coronavirus “El gobierno está haciendo todo lo que está a nuestro alcance. Los resultados confirman que estamos haciendo lo correcto. Pero de nada servirá lo que hagamos si la gente no hace su parte”.

En la plataforma de Twitter las dos publicaciones del cineasta tapatío dirigidas al gobernador estatal suman más de 12 mil "Me Gusta" y ha sido compartido alrededor de 6 mil veces.