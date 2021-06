Larry Ramos, ex de Ninel Conde, afirma estar pasando “el peor momento de su vida”

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras la reaparición pública de Ninel Conde, han salido a la luz audios en los que Larry Ramos, última pareja sentimental de la actriz, asegura estar pasándola muy mal.

A menos de un año de su boda espiritual con la también cantante mexicana, el colombiano que se encuentra detenido en Miami acusado por el delito de fraude millonario a diversas personas, entre ellas Alejandra Guzmán, reveló su mal estado anímico.

“Deseo que te vaya bien en la vida, a mi no me ha ido bien, no estoy bien, ahora mismo estoy en una situación, en el peor momento de mi vida”, se le escucha decir a Larry en el audio difundido por el programa Suelta la Sopa.

Hasta este momento se desconoce la identidad de la persona con la que Ramos se sincera, aunque al parecer se trata de alguien de su entera confianza, pues además el hombre que estuvo ligado sentimentalmente a Conde expresó: “Si pudieras estar metido ahora en mi vida… es un caos”.

Ante la complicada situación legal que está viviendo Larry Ramos, por su parte Ninel Conde se ha mostrado hermética ante las acusaciones que enfrenta el hombre al que hace un año le juraba amor eterno, incluso se ha negado a confirmar o desmentir si hasta este momento siguen siendo pareja o ya pusieron fin a su relación sentimental.