Lamenta AMLO muerte de Fernanda Michua del ITAM

CIUDAD DE MÉXICO.-El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó el presunto suicidio de Fernanda Michua Gantus, estudiante del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), quien falleció el pasado 11 de diciembre.

Estudiantes de esa casa de estudios señalaron en redes sociales que la muerte de la joven se dio por la exigencia académica que hay dentro de la institución; sin embargo, el presidente no responsabilizó a la escuela por el deceso.

No lo atribuyo a la escuela, no lo atribuyo a la escuela, ahora las escuelas son más avanzadas, no están demandándole mucho tiempo a los alumnos, hay más libertad, hay primarias donde no se acostumbra que hagan tarea los niños”, dijo el titular del Ejecutivo Federal.