Lady FGR: “Con una llamada viene mi gente”, mujer amenaza a repartidor de agua

MÉXICO.- La supuesta empleada de la Fiscalía General de la República (FGR) amenazó a un repartidor de agua que se transportaba en triciclo y quien chocó con la presunta funcionaria, a que se le apodó como “Lady FGR” en redes sociales.

Hasta el momento no se especifica el lugar de los hechos ni la fecha; pero, se muestra cómo la mujer amenaza al joven con hablarle a “su equipo” de la FGR.

No me obligues a traer a más gente, no me obligues, amigo, no me obligues. Mira, aquí más adelante está la agencia, con una llamada va a venir todo mi equipo. Por favor, amigo, no quiero un problema contigo”, amenazó.