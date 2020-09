Lady 3 pesos emprenderá tras despido y disculpa

CIUDAD DE MÉXICO.- Michelle Castro quería ingresar a la tienda de autoservicio para dar de comer a sus hijos, contaba con poco tiempo y no había dormido bien en varios días a causa del trabajo cuando le impidieron entrar junto con su hija al lugar. La mujer se hizo viral luego de que se le grabara cuando hacía comentarios contra los elementos de seguridad, por los que se ganó el mote de “Lady 3 pesos”.

Poco tiempo después de que se hiciera viral, la mujer de 30 años fue despedida de su empleo de bienes raíces con la empresa inmobiliaria Century 21 House Hunters y, por el momento, dice en entrevista para EL UNIVERSAL, no cuenta con otro sustento para su familia más que la pensión del padre de sus hijos.

“Fue el enojo por la burla, la ironía del oficial”, cuenta Michelle Castro y dice que el problema empezó cuando los elementos de seguridad de la tienda de autoservicio no la dejaron con su hija y le pidieron que la menor esperara afuera y ella no quiso. “Fue muy infantil, muy inmaduro de mi parte”, dice sobre los insultos.

No supo quién grababa y supone que alguien de seguridad pudo haber tomado el video. Tras lo ocurrido la mujer fue a hablar con ellos, el personal de la tienda, “a ofrecerles una disculpa y algo de comer; mostrarles que realmente estoy arrepentida de mis actos”.

Tomó la iniciativa de publicar un video en su cuenta de Instagram disculpándose por sus actos y comenta que “Todos estamos muy estresados en este tiempo de pandemia. Estuvo mal, estoy arrepentida de mis actos y no me esconderé”.

Sobre el impacto que ha tenido el bullying en redes sociales sobre sus dos hijos menores, “mi hijo está alejado de las redes sociales; mi hija está al tanto de lo que pasa y lo primero que sucedió es que lloró y me dijo que ella sabía que yo no era así, y le dije que aprendiera que de este error, que aprendiera y que no hiciera lo mismo en un futuro”.

Asegura que ha recibido amenazas de muerte a su número telefónico. "Recopilaron información como dirección, mi número celular; insultaron a mi hermano, mi madre y a mi hija menor".

Tras despido emprenderá negocio

En cuanto a su trabajo dice que se comunicó para preguntar sobre las propiedades que ella tenía (a su cargo) para saber qué pasaría con las mismas a lo que le respondieron que por el momento no tenían una respuesta y “pues me desearon buena suerte”, dice.

“No tengo ningún otro ingreso más que la pensión del papá de mis hijos y voy a tratar de hacer un pequeño negocio por mi cuenta”, menciona.

Es abogada de profesión y se dedicaba a las bienes raíces; apenas cumpliría un año de trabajo con la empresa inmobiliaria, pero ahora su futuro es incierto.

“Todos tenemos derecho de réplica, de decir nuestra versión. Te juzgan (en redes sociales) sin saber lo que pasó detrás”.

Dice que sufrió de discriminación por el hecho de ser mujer y tener “una hija pequeña a quien alimentar. Tuve el valor de dar la cara sin ningún temor. Yo creo que pasan cosas peores en el país y no pasa esto. Llevaba tres días sin dormir ni comer bien y exploté”, finaliza.