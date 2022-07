Ladrón roba 115 mil pesos a mujer saliendo del banco en CDMX, automovilista evita que huya

CIUDAD DE MÉXICO.- Un delincuente a bordo de una motocicleta asalto la tarde del pasado sábado a una mujer quien había acudido a una sucursal bancaria con el fin de retirar la cantidad de 115 mil pesos, el ladrón emprendió su huida de inmediato pero no contaba con que un automovilista que pasaba por la zona lo arrolló con el fin de ayudar a la mujer.

Esto sucedió en una de las calles de la alcaldía de Iztapalapa, cerca de la Plaza Tezontle, en los límites con la alcaldía Iztacalco, a este lugar la mujer había acudido con el fin de retirar su dinero y después de este acto salió a la calle

Para ese entonces, el delincuente, quien fue identificado como Donovan “N” la abordó y la amenazó para quitarse los 115 mil pesos que había retirado, después de haberle robado, arrancó en su motocicleta con el fin de fugarse del lugar.

Pero con lo que no contaba este ladrón es que cerca del lugar un automovilista se dio cuenta de la situación e inmediato aceleró su auto para darle alcance al ladrón, cuando lo tuvo cerca no se detuvo y lo arrolló, el golpe fue seco pero lo suficiente eficaz para derribar al ladrón de su moto y que no escapara.

RATA ARROLLADA y DETENIDA

Donovan Cruz

Asaltó a una mujer en @Alc_Iztapalapa y le robó $115 mil q retiró de @bbva

Mientras huía en moto, un automovilista lo arrolló.

Agentes de @SSC_CDMX de la Zona Oriente lo alcanzaron, detuvieron y recuperaron todo el $

Acabó en @FiscaliaCDMX pic.twitter.com/qMrnhCV5Mk — Carlos Jiménez (@c4jimenez) July 15, 2022

Detenido gracias a un héroe

Después de la acción del conductor, elementos de la Secretaria de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México arrestaron al ladrón, le decomisaron el dinero que le había quitado a la mujer, y se puso a disposición del Ministerio Público para resolver la situación legal.

Más tarde, elementos de la corporación localizaron a la mujer que había sido asaltada para llevarla a la MP y que pusiera la denuncia para que pudiera recuperar su dinero.

Por el caso del automovilista no se sabe de él, ya que no se detuvo y siguió su camino, pero en redes sociales a sido aplaudido y considerado como héroe por ayudar a la mujer afectada.

