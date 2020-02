"La paz es una tarea que involucra a todos los mexicanos": AMLO

ROMITA.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que para garantizar la paz y la tranquilidad en el país es una tarea que involucra a todos los mexicanos y que va más allá de las banderas partidistas, por lo que no es con acciones de partidos como se sacará adelante al país.



Al inaugurar el cuartel de la Guardia Nacional en esa comunidad y acompañado del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, López Obrador manifestó que cada quien puede tener su partido, pero el interés nacional está por encima de los intereses personales.



“Me da mucho gusto estar con ustedes en este propósito de garantizar en Romita, en Guanajuato, en el país, la paz y la tranquilidad. Esta tarea nos involucra a todos, va más allá de las banderías partidistas, todos tenemos que ayudar para garantizar la paz y la tranquilidad.



“No es con acciones partidarias como vamos a sacar adelante al país, ya lo sabemos. Partido significa una parte, gobierno es todo. Cada quien puede tener su partido, pero el interés nacional está por encima de los intereses personales, los intereses de grupo, los intereses partidistas. México, la patria, es primero”.



Acompañado de Luis Cresencio Sandoval, titular de Defensa Nacional (Sedena) y de José Rafael Pueda Durán, secretario de Marina (Semar), el presidente apuntó que aunque su gobierno tenga que enfrentar obstáculos, la transformación de México va, y no se va a detener, y se acabará la corrupción.

“Vamos a garantizar que haya justicia y que haya paz, y que haya tranquilidad en Guanajuato y en todo el país. Y por eso se creó esta Guardia Nacional, para proteger al pueblo, soldados que son pueblo uniformado, para proteger a nuestro pueblo, para que de esta manera se pueda serenar Guanajuato y podamos serenar a nuestro país, nuestro querido México, porque la paz es lo más importante, es el don más importante para los ciudadanos.



“Podemos tener crecimiento económico, podemos lograr el progreso de México, pero si no tenemos paz y tranquilidad, no vamos a avanzar, no vamos a lograr el propósito de transformar a México”, dijo.

Con este acto, el presidente Andrés Manuel López Obrador terminó una gira de trabajo por Michoacán, Jalisco y Guanajuato, en dónde entregó los primeros cuarteles de la Guardia Nacional.