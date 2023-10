La magia de la repostería francesa

Desde los croissants recién horneados hasta los eclairs rellenos de crema, la repostería francesa es una deliciosa obra de arte culinaria. En México, la repostería francesa ha encontrado un lugar especial en el corazón de los amantes del dulce.

Las pastelerías y panaderías francesas ofrecen una amplia variedad de opciones para satisfacer los paladares más exigentes. La influencia gala es innegable en la panadería mexicana, donde se pueden encontrar cruasanes y baguettes de alta calidad.

Uno de los postres más emblemáticos de Francia es el macaron, conocido por su delicadeza y sabor irresistible. Estas pequeñas galletas rellenas de crema vienen en una variedad de sabores, desde chocolate hasta lavanda.

Los chefs pasteleros franceses han dominado la técnica de crear macarons perfectamente ligeros y crujientes por fuera, y suaves y cremosos por dentro.

El croissant, otro clásico de la repostería francesa, es apreciado en todo el mundo. Su textura hojaldrada y su sabor mantecoso hacen que sea una elección perfecta para el desayuno o una merienda elegante. En Francia es común disfrutar de un croissant fresco con café o chocolate caliente por la mañana.

Los eclairs, con su forma alargada y relleno de crema pastelera, son una delicia irresistible. Estos pasteles glaseados pueden encontrarse en una variedad de sabores, desde chocolate hasta café y vainilla. Los eclairs son un favorito en las pastelerías francesas y son ideales para ocasiones especiales.

La tarta Tatin, una creación francesa, es una deliciosa tarta de manzana caramelizada que se sirve generalmente tibia. Su origen se remonta a un error en la cocina, cuando las manzanas se cocinaron accidentalmente en caramelo antes de agregar la masa. El resultado fue un postre increíblemente sabroso que se ha convertido en un clásico.

El soufflé es otro postre francés que impresiona con su presentación y sabor. Este delicado pastel se eleva majestuosamente en el horno y se sirve inmediatamente después de cocinar. Los sabores van desde el chocolate hasta el limón, y la textura es suave y esponjosa.

Rompiendo mitos

Cabe aclarar que el croissant no es originalmente francés; su origen se encuentra en Austria, y su forma actual se desarrolló en Francia. El término "macaron" proviene de la palabra italiana "maccarone", que significa pasta, debido a la forma redonda y plana de los macarons originales.

La tarta Tatin se llama así en honor a las hermanas Tatin, quienes crearon accidentalmente este postre en su restaurante en Lamotte-Beuvron, Francia. El pastel opera, hecho con capas de bizcocho y crema de café, se llama así debido a su semejanza con un escenario de ópera.

El soufflé, aunque es conocido por su delicadeza, se ha convertido en un símbolo de la resistencia y la resiliencia en la cocina francesa. El profiterol, una pequeña bola de masa rellena de crema y bañada en chocolate, es otro postre francés popular.

La religieuse es una creación pastelera francesa en forma de monja, con dos bolas de choux apiladas y glaseadas. El baba au rhum es un pastel empapado en ron y azúcar, conocido por su sabor embriagador.

La crème brûlée, con su capa caramelizada en la parte superior, es un postre icónico de la cocina francesa. La mille-feuille, también conocida como "milhojas", es una tarta con capas de hojaldre y crema, a menudo decorada con azúcar glas.

Estos datos curiosos agregan un toque especial a la riqueza de la repostería francesa y muestran por qué sigue siendo tan querida en todo el mundo.

Una dulce historia

La repostería francesa tiene sus raíces en una larga tradición culinaria que se ha desarrollado a lo largo de los siglos. Aunque se asocia comúnmente con la elegante pastelería parisina, sus orígenes son mucho más antiguos.

Uno de los momentos clave en la historia de la pastelería francesa se produjo en el siglo XVI cuando Catalina de Médici, una princesa italiana que se convirtió en reina de Francia, se casó con el rey Enrique II.

Con ella, Catalina llevó consigo una serie de chefs italianos que introdujeron nuevas técnicas y sabores en la cocina francesa. Esto incluyó el uso de ingredientes como el azúcar, las almendras y las especias en la repostería, que enriquecieron enormemente la tradición pastelera francesa.

Durante la Revolución Francesa, la repostería vivió una transformación importante. Las escuelas culinarias y las guildas de pasteleros fueron disueltas, lo que permitió que la repostería se democratizara y se extendiera a un público más amplio.

Las técnicas y recetas se compartieron ampliamente, y muchos chefs y pasteleros abrieron sus propias tiendas y comenzaron a experimentar con nuevos postres.

El siglo XIX vio la consolidación de la alta pastelería francesa. Grandes pastelerías como Ladurée y Maison Dalloyau abrieron sus puertas y comenzaron a servir los postres más elegantes y exquisitos a la alta sociedad.

Durante este periodo se crearon algunas de las creaciones más icónicas de la pastelería francesa, como los croissants, el éclair y el soufflé.

En el siglo XX, la pastelería francesa continuó evolucionando. Pasteleros famosos como Pierre Hermé y Christophe Michalak revolucionaron la pastelería con sus creaciones audaces y sabores innovadores.

Postres como el macaron y el religieuse se convirtieron en símbolos de la pastelería francesa contemporánea.

Fuentes:

"The Art of French Pastry" de Jacquy Pfeiffer y Martha Rose Shulman

"Mastering the Art of French Cooking" de Julia Child

“Larousse Gastronomique”