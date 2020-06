La abogada laboral Susana Prieto lleva cinco días en prisión preventiva; se le persigue por su trabajo, argumentan sus defensores

CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- Hace una semanas Susana Prieto Terrazas, abogada laboral de obreros en la frontera norte de México, declaró al periódico El País “Claro que sé a quien me enfrento. Claro que tengo miedo, que temo por mi seguridad”.

Carmen Morán Breña, la periodista de dicho medio, narra que en ese momento la litigante se encontraba con un traje de protección contra el Covid-19, a las afueras de una maquiladora en Ciudad Juárez alentando a los empleados a "exigir su cierre y protegerse en sus casas, tal y como había decretado el Gobierno federal".

Posteriormente, el 8 de junio a la salida de un restaurante en compañía de su esposo e hija fue arrestada en Matamoros, Tamaulipas, por motín, amenazas y delitos contra servidores públicos presuntamente cometidos el 10 de marzo del año en curso. Ese mismo día fue trasladada al penal de Ciudad Victoria, en forma preventiva hasta la fecha. El cual se ubica a casi 400 kilómetros de su casa, por lo que sus familiares temen por su vida y su salud.

En la mañana de su detención la letrada capturó con su celular su estancia a las afueras de la Junta de Conciliación y Arbitraje de Matamoros, donde era parte de una movilización de obreros.

El arresto fue difundido en redes sociales por ella, por lo que empleados de las plantas se hicieron presentes frente a la Fiscalía para manifestar su desacuerdo. Sin embargo, la versión del Fiscal General de Justicia en Tamaulipas, Irving Barrios Mojica, fue que se vieron obligados a trasladar a la abogada de Matamoros a Ciudad Victoria.

"Lo que pudiera constituir nuevos delitos ya que ayer la gente estaba afuera de la fiscalía en Matamoros donde agredieron una unidad, la gente apedreó una unidad, se realizó un mitin y esto provoca que por su seguridad, tenga que ser sacada de las instalaciones la señora Susana Prieto y que acudiera personal de la fiscalía", dijo el funcionario.

En contraparte Alina Alvidrez, vocera de la familia, describió que dos horas después fue retirada de la Fiscalía Estatal “como si fuera una delincuente peligrosa, con un gran despliegue policial y la trasladaron a Ciudad Victoria”.

Morán Breña indica que Prieto Terrazas se:

Ha dedicado a 30 años a defender y reclamar derechos para los obreros del norte de México, en la frontera con Estados Unidos, una zona violenta salpicada de maquiladoras donde se producen piezas para las empresas estadounidenses y europeas con mano de obra barata y bocas en silencio".

Asimismo, la también activista es considerada una voz incómoda para los propietarios de las plantas, por lo que su arresto "ha venido acompañada de numerosas muestras de rechazo de organizaciones de toda clase y mensajes desde Turquía, Brasil o España, a decir de Alvidrez".

Los abogados de Prieto Terrazas apuntan que su representada fue enviada a prisión preventiva, siendo los presuntos crímenes no graves. Por lo que han avalado con documentos su arraigo familiar y de trabajo en Matamoros. No obstante, no han obtenido una respuesta favorable de Rosalía Goméz Guerra, la jueza del caso. “No hay ninguna intención de huir a ninguna parte, le hemos dado garantías de ello”, asegura la portavoz Alvidrez.

Continúa “Para la familia fueron horas de tensión muy fuertes. Vieron como un despliegue policial la sacaba de allí pero nadie informó de dónde la llevaban. Por la noche nos enteramos por los medios de comunicación de que había sido trasladada a Ciudad Victoria bajo el argumento de medidas de seguridad”.

Por otra parte, el mandatario Andrés Manuel López Obrador aclaró en su momento que las actuaciones legales en contra de Susana Prieto son únicamente responsabilidad del estado de Tamaulipas, a cargo de Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Siendo que la administración federal y la de Estados Unidos no tienen implicación alguna.

En la conferencia matutina del 12 de junio, el presidente enfatizó que no “se pueden fabricar delitos a nadie”. En consecuencia dijo que giro indicaciones para que la Secretaría del Trabajo y Prevención Social (STPS) concilie en el caso. Sumado a que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) estará atenta para “evitar arbitrariedades”.

Susana Prieto Terrazas, de 53 años, describe la reportera de El País laboró "como maquiladora cuando era joven para pagarse los estudios de abogacía. Esa es la razón de que se haya dedicado a defender a estos obreros que no saben nada de sindicalismo, ni de derechos laborales".

Anteriormente, la activista indicaba que la región fronteriza "es el paraíso para las empresas”. Ante la pandemia por Covid-19 animaba a los empleados a que pidieran equipos de protección necesarios para evitar el contagio del virus y la suspensión de actividades no esenciales de fábricas, ya que algunas de estas sólo cerraron cuando registraron fallecimientos por la enfermedad.

“¡No sean pen--**, tienen la ley de su parte, no se crean las amenazas de la empresa, no pueden despedirlos, hay un decreto federal!”, les decía enérgicamente.

Morán Breña afirma que "Prieto, madre de cinco hijos, es consciente de que su activismo puede ir quebrando poco a poco el paraíso laboral en el que se desenvuelven estas poderosas empresas, relacionadas con las nuevas tecnologías, el sector automovilístico o los electrodomésticos. Estados Unidos manda las piezas, los mexicanos las ensamblan y las devuelven a las cadenas de producción del otro lado de la frontera".

Finalmente, hace semanas que las compañías de la Unión Americana han presionado al Gobierno de México para la reactivación económica, en un momento donde el riesgo de contagios es muy alto.

Con información de El País