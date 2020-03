“La Mars” arremete contra mujeres que participarán en paro nacional “Un Día Sin Nosotras”

MEXICALI, Baja California.- Marcela Aguirre, mejor conocida como "La Mars", volvió a dar de que hablar al compartir un vídeo con “su humilde opinión”, donde asegura que el paro nacional de mujeres, #UnDíaSinNosotras, es una excusa para "mujeres huevonas" que no quieren a trabajar.

“El paro del 9 de marzo no es más que una excusa para las mujeres huevonas que no quieren salir a trabajar en México”, expresó.

Aseguró que los medios de comunicación están “llenos de notas amarillistas” para hacer ver a México como el país más inseguro del mundo.

“Según es una iniciativa para frenar la violencia contra las mujeres, pero yo les pregunto: ¿cuál violencia?”, comentó.

Cabe recordar que “La Mars” se hizo viral cuando tenía 16 años y decía que dejaba la preparatoria por estar “harta del sistema”, la ahora youtuber dice estar cansada de que los hombres sean vistos como unos “malditos” asesinos.

Marcela retoma datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y argumenta que "el año pasado mataron a mil 10 mujeres, pero también mataron a 34 mil 588 hombres, o sea que los feminicidios no llegan ni al 1% de los asesinatos del país" y por ello "la balanza no está inclinada hacia las mujeres, al año mueren muchos más hombres que mujeres en el país, pero yo no veo a hombres haciendo berrinche".

No obstante, justo el 2019 es el periodo en el que más mujeres sufrieron al menos siete delitos, entre ellos trata, extorsión y también feminicidios. Las mismas cifras del Secretariado Ejecutivo arrojaban un aumento de 2.5% en el número de víctimas respecto a 2018.

Además, usuarios de redes sociales criticaron a la joven por no hacer la distinción del feminicidio como un homicidio de odio, donde se discrimina a la víctima por su condición de mujer y se asesina bajo un contexto de acoso, agresiones sexuales y violencia machista.