Ken Salazar acude a Palacio Nacional tras “amago” de AMLO sobre Cumbre de las Américas

CIUDAD DE MÉXICO.- El embajador de Estados Unidos, Ken Salazar acudió esta mañana al Palacio Nacional tras el el amago del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de no asistir a la Cumbre de las Américas, si no se invita a todos los países de la región.

Según El Universal, se desconoce si Ken Salazar se entrevistó con el mandatario, ya que el embajador salió de la residencia presidencial sin dar declaraciones.

AMLO no acudirá a cumbre si no invitan a todos los países

“Si se excluye, si no se invita a todos, va a ir una representación del Gobierno de México, pero no iría yo, me representaría el canciller Marcelo Ebrard”, dijo López Obrador en la “mañanera” sobre la cumbre próxima a celebrarse en junio, en Estados Unidos.

El presidente detalló que su ausencia sería a manera de protesta.