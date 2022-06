Ken Salazar: Ausencia de AMLO en Cumbre de las Américas no afectará relación México-EU

CIUDAD DE MÉXICO.-El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, consideró que la ausencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en la Cumbre de las Américas no afectará en nada.

“La relación entre Estados Unidos y México es una buena relación, sabemos que este año van a pasar muchísimas cosas”, dijo Salazar en una rueda de prensa desde la Ciudad de México.

AMLO decidió ausentarse de la Cumbre que se realizó la semana pasada en Los Ángeles, California, en protesta porque países como Cuba, Nicaragua y Venezuela no fueron invitados, aunque en su representación envió al canciller Marcelo Ebrard.

Cuestionado expresamente sobre si la ausencia del presidente López Obrador en el evento afectaría la relación comercial, el diplomático fue tajante.

No, no va a afectar en nada. México estuvo presente (con el canciller Marcelo Ebrard). Ahí vi más mexicanos que de cualquier otra nación (…) No va a afectar nada”, dijo.