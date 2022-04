¡Justo en la quincena! Usuarios reportan fallas en app de Citibanamex.

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante el transcurso de este viernes 29 de abril, usuarios reportaron a través de redes sociales algunas fallas presentadas en la aplicación móvil de Citibanamex.

Inicio de sesión, depósitos, chequeo de saldo y otro tipo de movimientos, fueron los señalados por los afectados a través de Twitter, esperando la respuesta de la cuenta oficial del banco.

Trato de ingresar a la app y se queda pensando y no avanza, me manda al inicio para agregar mi contraseña...y cuando lo intento de nuevo me dice que hay problemas con el servidor”, reportó una usuaria.