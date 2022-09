¡Justo en la quincena! Reportan fallas en app móvil de Santander

CIUDAD DE MÉXICO.- Este jueves 15 de septiembre, siendo plena quincena, usuarios de banco Santander reportaron una serie de fallos en la aplicación móvil a través de Twitter.

Aunado a ello, en la plataforma DownDetector, que proporciona a los usuarios de internet información en tiempo real sobre el estado actual de varios sitios web, a las 10:37 se recibieron los primeros informes sobre los problemas en la banca móvil de Santander.

Entre los problemas más reportados en la mencionada plataforma son: Banca móvil 56%, Iniciar sesión 31% y Banca en línea 13%.

Por su parte, usuarios de Twitter cuestionaron la falla en la aplicación justo el día de la quincena y 15 de Septiembre, lamentando que es día de fiesta para los mexicanos.

Postura de Santander

Sobre el tema, Santander indicó que su aplicación móvil no tuvo una caída y que solo durante unos minutos algunos dispositivos no lograron conectarse, lo cual ya fue resuelto.

Los servicios de banco Santander han estado operando durante el día, tanto en la banca en línea, telefónica y por la app", refirió.

DownDetector

"En concreto la app no ha tenido una caída, lo que se reportó durante unos minutos fue que algunos equipos en específico no lograban conectarse, situación que quedó solucionada antes de las 11 am. En este momento no hay ninguna falla”.

Te puede interesar: Tipo de cambio en los principales bancos de México hoy jueves 15 de septiembre de 2022.