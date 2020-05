JusticiaParaDiana: Asesinan a estudiante dentro de su hogar en Nayarit

TEPIC, Nayarit.- Usuarios en redes sociales y la comunidad de Tepic, Nayarit, exigen justicia para la joven Diana Carolina Raygoza Montes, quien fue asesinada y aparentemente violentada dentro de su hogar el domingo por la tarde en dicha ciudad.

Otra sonrisa apagada, una vez más la vida de una mujer arrebatada injustamente a manos de la violencia, hoy fuiste tú Diana, gran compañera y amiga, tengo el corazón partido nadie merece lo que te hicieron, descansa en paz. #NiUnaMas #JusticiaparaDiana pic.twitter.com/fCzgyyqhpa — Dorita. (@Doraof14) May 25, 2020

De acuerdo con la Fiscalía General de Nayarit, la joven de 21 años de edad fue encontrada con heridas de arma punzo-cortante. De manera extraoficial, se indica que tenía signos de violencia sexual.

Al respecto, la dependencia señaló que hay indicios en la escena del crimen que por el momento no serán revelados, para no entorpecer la investigación.

También indicó que Diana vivía con familiares, pero que llevaba días sola en el domicilio.

Te conocí en la secundaria, siempre tan alegre y amable; el solo ver tu sonrisa, contagiabas alegría a todo aquel que estuviera cerca. Hoy me duele que no estés aquí, tenías toda una vida por delante y te la arrebataron. #JusticiaParaDiana pic.twitter.com/Mv15jc9yqI — Marcel �� (@MarcelaSarahi4) May 25, 2020

En agosto de 2019, la estudiante del tercer año en la Unidad Académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) narró en su cuenta de Facebook un episodio de acoso, que vivió en una parada de transporte público cercano al instituto.

“El tipo me sigue y me ve el pecho con mirada penetrante, me dice que si quiero una bebida que el me la invita, le digo que no y comienza a acercarse cada vez más para en una ocasión intentarme besar, no saben el asco y la incomidad que sentí […]”, expresó.

La UAN condenó el asesinato de su alumna y solicitó a las autoridades correspondientes que investiguen el feminicidio y sancionen al culpable.

Comunicado oficial - 25 de mayo de 2020#JusticiaParaDiana pic.twitter.com/O0KBOmHkN8 — UAN - Quédate en casa (@UAN_Oficial) May 25, 2020

También el líder de la Federación de Estudiantes de dicha universidad, Aarón Verduzco, criticó en sus redes sociales la falta de seguridad.

“[…]pierden el tiempo en pleitos p******* y nos matan a una buena estudiante”.

En redes sociales, el hashtag #JusticiaParaDiana se ha vuelto tendencia para presionar a las autoridades.