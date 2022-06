"¡Justicia por Brenda!", se presentó a festejar la culminación de su carrera y presuntamente cayó de un 13 piso

NAUCALPAN, Méx.-Se exige justicias para Brenda, familiares, amigos y compañeros de la Universidad La Salle, donde la joven de 24 años había sido una alumna con excelencia de su carrera de medicina, "¡Justicia por Brenda!".

Una joven de tan solo 24 años de edad, Brenda Guadalupe Trinidad Domínguez quien se supone habría caído de una torre de 13 pisos la cual esta ubicada en Lomas Verdes la noche del 14 de mayo, justo a 15 días de haber culminado su licenciatura en Medicina, acababa de aprobar uno de sus exámenes finales, por lo cual fue invitada a celebrar esa victoria al departamento de uno de sus compañeros.

Su madre, Lourdes, ese día alrededor de media noche recibió una llamada, en donde se le informo que su hija había presuntamente caído del piso 13 del edificio en el que se encontraba celebrando ese logro académico.

Han pasado 20 días y "no tenemos avances de la investigación, no sabemos si hay detenidos", ante la inexplicable muerte de Brenda, una joven estudiante de excelencia, "ella era feliz, estaba cumpliendo su sueño de ser médico y amaba la vida", señalaron familiares, quienes piden justicia para que este no sea un feminicidio más sin resolver.