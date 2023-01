Juicio a Genaro García Luna: Ernest Cain, ex policía de Chicago, testifica contra el mano derecha de Calderón

NUEVA YORK.-Luego de que testificaran contra Genaro García Luna los narcos Sergio Villarreal Barragán, “El Grande”, y Tirso Martínez Sánchez, alias “El Futbolista”, ahora le tocó al primer policía.

Se trata de Ernest Cain, quien era oficial de policía de Chicago, quien descubrió y decomisó casi 2 toneladas de cocaína en esa ciudad.

De acuerdo al periodista Ioan Grillo, Chicago es uno de los centros más grandes de Estados Unidos para la distribución de drogas del Cártel de Sinaloa, un lugar para almacenar drogas antes de que se trasladen al noreste de EU.

Ernest Cain was in the Chicago narcotics division and appeared to retire in 2006 according to records, so he would likely talk of busts when Garcia Luna was head of AFI.— Ioan Grillo (@ioangrillo) January 25, 2023

La declaración de Cain fue convocada -básicamente- para mostrarle al jurado cómo fueron asegurados los cargamentos de cocaína proveniente de México y cómo se distribuían en Nueva York. Todos provenientes del Cártel de Sinaloa.

Según el reportero, Arturo Ángel, lo anterior con la lógica de establecer que si esa cocaína llegó hasta Chicago en esas cantidades solo era posible con un gran entramado criminal del que García Luna formaba parte.

Cabe mencionar que esa droga decomisada fue la mencionada por Tirso Martínez.

Martínez, a preguntas del fiscal Philip Pilmar, explicó el funcionamiento del tráfico de cocaína a través de trenes de carga desde la ciudad de México a Los Ángeles (California), Chicago (Illinois) y Nueva York.

El fiscal explicó que espera que Martínez testifique que uno de los narcos del Cártel de Sinaloa con los que trabajaba, identificado como Jorge, le ofreció ponerle en contacto con García Luna para pagarle sobornos y así asegurarse de que sus cargamentos de droga, escondidos en grandes depósitos de aceite transportados por tren, no serían registrados.

Pretendía con ello mostrar que García Luna -ex mano derecha de Felipe Calderón- no solo no era un enemigo del Cártel, sino alguien que estaba disponible en cualquier momento para ayudar a cambio de dinero.

Los fiscales avanzan en la conexión de testigos sobre la conspiración para distribuir droga”, dijo el periodista Jesús García.



Tirso Martínez, testigo cooperante de la Fiscalía, fue presentado como el encargado del envío de cocaína del Cártel de Sinaloa a Estados Unidos por tren desde México a tres ciudades estadounidenses.