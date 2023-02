Juicio a García Luna: Narco dice le pidieron dinero para medios y que dieran la noticia del arresto de "El Rey" Zambada

NUEVA YORK.-Harold Poveda, alias “El Conejo”, un colombiano que pasó de ser blanco de Arturo Beltrán Leyva a su “sobrino”, declaró en el juicio a Genaro García Luna que le pidieron miles de dólares para medios de comunicación para que difundieran la noticia de la detención de Jesús Reynaldo Zambada, alias “El Rey”, y que la Policía no pudiera liberarlo.

“El Conejo”, que trabajaba en México para el cartel de Sinaloa, aseguró que Beltrán Leyva, líder del cartel de los Hermanos Beltran Leyva, le pidió el día de la captura de “El Rey” que le enviara "de manera urgente" 300 mil dólares para que los medios de comunicación difundieran rápido la noticia.

De acuerdo al narco, que proveía a Beltrán Leyva con cocaína procedente de Colombia, “El Rey” había sido detenido en un operativo formado por agentes de policía junto con sicarios del clan de los Beltrán Leyva y después fue entregado a la Policía Federal.

La decepción del día en #JuicioaGarciaLuna : la defensa no quiso preguntar sobre el periodista narco.

Otro dato: El Conejo dice que le pidieron miles de dólares para pagar a medios para que dieran la noticia de la detención de El Rey Zambada y la Policía no pudiera liberarlo.— Jesús García (@JesusGar) February 1, 2023

Los narcotraficantes temían que la Policía Federal lo pusiera en libertad o negociara su liberación.

Arturo Beltrán me llama y me dice que, por favor, le haga llegar 300 mil dólares urgentemente para hacer llegar rápido el dinero a los medios de comunicación, para que empezaran a anunciar en los medios" la detención, dijo El Conejo, que actualmente se encuentra en libertad condicional en Estados Unidos en espera de su sentencia por narcotráfico.

Preguntado por la Fiscalía por la razón de pagar a los medios, “El Conejo” precisó que si salía en los medios la noticia “se hacía popular en México y también ya la DEA (la agencia antidrogas estadounidense) se daba cuenta de que (”El Rey" Zambada) está detenido y no podían soltarlo o llegar a algún arreglo".

Ayer, Israel Ávila, el narco contador, aseguró ante el jurado que el narco para el que trabajaba en enero de 2008, Mario Pineda Villa, quien era socio de Arturo Beltrán, le pidió, después de la captura de “El Rey”, que se pusiera en contacto con un periodista que supuestamente trabajaba para el cartel.

Según Ávila, cuando El Rey Zambada ya estaba bajo custodia, los policías estaban diciendo por radio "que querían cambiarlo, que el gobierno quería cambiarlo para no presentarlo (ante las autoridades judiciales)".

El Conejo lloró por la redada en su casa en medio de guerra del narco. Acusó a El Rey Zambada por “ponerlo” con la Policía. Logra escapar, pero pierde su mansión. Este video fue presentado como evidencia.

Operativo lo lideraron Víctor Garay y Vallardo https://t.co/r1Wwh3YcPK— Jesús García (@JesusGar) February 1, 2023

"Mario Pineda Villa me pidió que hablara con un periodista que trabajaba para el cartel para que hiciera saber a otros periodistas lo que estaba pasando. Se lo dije a este periodista", contó ayer Ávila antes de explicar que de esta manera lograron ejercer "mucha presión sobre el Gobierno" para que siguiera detenido.

Sin embargo, ni ayer ni hoy fueron mencionados el nombre de los periodistas o de los medios supuestamente sobornados por los carteles, y tampoco la Fiscalía incidió en ese detalle.

El relato de hoy y la trascendencia de las detenciones se enmarcan dentro de un conflicto interno en el Cártel del Sinaloa, y que acabaría derivando en una guerra abierta entre las facciones de Joaquín "El Chapo" Guzmán e Ismael "El Mayo" Zamabada, por un lado, y el clan de los Beltrán Leyva por el otro lado.

Arturo Beltrán habría organizado captura de “El Rey”

“Conejo”, que hoy calificó su relación con Arturo Beltrán como la de un padre y su hijo, dijo que la captura de El Rey fue organizada por Arturo Beltrán en represalia por un intento de detenerlo a él por parte de la Policía Federal, pero que según él había sido ordenada por “El Chapo” y “El Mayo” Zambada (Hermano de “El Rey” Zambada).

La Fiscalía intenta demostrar que entre 2001 y 2012 Genaro García Luna recibió sobornos millonarios del Cártel de Sinaloa a cambio de información y protección.

Por su parte, los abogados del ex secretario de Seguridad Pública han armado su defensa hasta el momento con el argumento de que no hay pruebas físicas contra su cliente y de que los testimonios de los narcotraficantes no son creíbles porque son delincuentes y si han testificado ha sido con el fin de lograr una reducción de sus sentencias.

Presentan video de el diario El Universal

Este miércoles, durante el juicio contra el exsecretario mexicano de Seguridad Genaro García Luna, al “Conejo” se mostró un video de el diario El Universal de una propiedad en el Desierto de los Leones que le pertenecía, y donde la Secretaría de Seguridad Pública Federal realizó una redada en la que casi lo detienen.

 

El lugar era conocido como “la mansión de la fantasía” por todo lo que se halló en ella: dos leones africanos, dos panteras negras, un hipopótamo, un tigre blanco y otro albino, se cuenta en el video, donde se habla de 24 detenidos de una “organización colombiana vinculada con los Beltrán Leyva”.

El lugar incluía cabañas con lujosos acabados, una alberca y hasta un puente colgante que conducía a un lujoso sauna privado.

“El Conejo” escapó a ese operativo, y recordó, conmovido, que Arturo Beltrán Leyva le aseguró que fue Jesús, “El Rey” Zambada, el que lo traicionó y dio el pitazo de aquel lugar.

Con información de EFE y El Universal