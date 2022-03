Juan Collado: Hay un video de un hermano de Vicente Fox recibiendo dinero de Carlos Ahumada

CIUDAD DE MÉXICO.-Juan Collado dijo en una carta que él intervino en los videoscándalos junto con Carlos Ahumada.

Collado reveló que se videograbó a un hermano del ex presidente Vicente Fox recibiendo dinero.

Todos estos dichos están en una misiva que el esposo de la actriz Yadhira Carrillo envió al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Te puede interesar: Él es Carlos Ahumada, quien "amenazó a AMLO" desde prisión en Argentina

"Señor presidente, después de una reflexión y para contribuir en la búsqueda de un mejor México, me dirijo a usted por medio de la presente para externarle una serie de hechos que fueron de mi conocimiento y espero permita entender qué es lo que ha ocurrido en los ultimos años y cómo la política en lugar de ser una forma de servir a los ciudadanos permitió que los políticos se sirvieran de ella", escribió Collado.

Agregó:

"Inició con el año 2000. Las cosas empezaron a cambiar y quedó claro cuando desde la presidencia de la República, encabezada en ese entonces por Ernesto Zedillo Ponce de León, se trabajó desde Los Pinos por medio de negociaciones -no solo con el partido en el poder, que era el PRI, sino que también incluían al PAN, con Luis Feliep Bravo Mena- para entregar la presidencia de la República".

Collado afirma que en ese acuerdo sumaron a Jorge González Torres, entonces presidente del Partido Verde, y crearon la Alizana por el Cambio, instruyeron a los 28 gobernadores priístas para poyar -de igual forma- los dos proyectos, y fue la primera vez que los gobernadores determinaron una elección, teniendo como resultado el triunfo de Fox, un sexenio, dijo, en el que recurrir en hechos ilícitos fue recurrente.

Juan Collado también cuenta que en el 2003 el periodista Javier Solórzano quería presentarle a Carlos Ahumada.

El Interés de la reunión era para ver si podía ayudar a resolver una serie de problemas legales que tenía (Ahumada). Me dí cuenta que Ahumada tenía la intensión de llevar a cabo una serie de hechos delictivos, ya que me contó estaba pasando por un momento financiero muy difícil, porque el gobierno del DF (de AMLO) tenía una serie de compromisos con él, sobre todo de obra pública, y préstamos que le hizo que no le habían cumplido con los pagos que conformaban una gran suma de dinero".

Además dice que cuestionó a Ahumada si había presentado alguna demanda o trámite legal y contestó que no.

Te puede interesar: A Yadhira Carrillo le gustaría hacer serie sobre su historia de amor con Juan Collado

"Dijo que él no veía esa como una forma de solución, pero que había tomado previsiónes y que tenía pruebas de entregas de dinero que involucraba a funcionarios del gobierno del DF", detalló.

Collado dijo que Ahumada deseó verse con el senador Diego Fernández de Cevallos porque "le interesaría hace una estrategia para sacar a la luz esa información".

"Una de esa información era la grabación del entonces secretario de Finanzas de DF (Gustavo Ponce Meléndez) en el casino del hotel Belaggio, en Las Vegas, y el otro eran los videos de René Bejarano", escribió en la carta.

Afirmó que la relevancia para Ahuamada de estos videos era para presionar para que le pagaran, pero para Cevallos era una oportunidad contra AMLO.

Dichos videos, comentó, fueron entregados a Televisa y fue la propia televisora quien decidió en qué programa de iban a difundir.

"Fue en El Mañanero, conducido por Víctor Trujillo, Brozo".

Luego de estos escándalos, Collado dice que Ahumada se fue a Cuba, y ahí le contó que había más videos y uno era de un hermano de Vicente Fox recibiendo dinero.

"Me comentó (Ahumada) que había más videos y que los utilizaría. Que, inclusive, en algunos de ellos grabó al hermano del ex presidente Vicente Fox recibiendo dinero. Ese video me lo mostró en mi visita".

Juan Collado reveló que hay un video de un hermano de Vicente Fox recibiendo dinero de Carlos Ahumada.

El abogado caído en desgracia, también cuenta que el desafuero de AMLO lo tramó, además de Vicente Fox y del general Rafael Macedo de la Concha, quien fuera el consejero Jurídico de Enrique Peña Nieto, Humberto Castillejos.

Asimismo acusa a Castillejos de un esquema de extosión desde la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Juan Collado: Por qué está en la cárcel

El 9 de julio de 2019, elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron a Juan Collado Mocelo por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.