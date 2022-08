Joven usaba Tinder solo para convencer a hombres de comprarse un videojuego y luego desaparecer

CIUDAD DE MÉXICO.- Las aplicaciones de citas se crearon con el fin de brindar la posibilidad de conocer a personas de una forma sencilla, sin embargo, en algunas ocasiones hemos escuchado como estas se han utilizado con otro propósito como suplantar identidad o algún otro tipo de estafas.

Este es el caso de Jenny, usuaria de la aplicación más popular de este tipo, Tinder, que se dedicó a utilizarla con el fin de convencer a hombres de comprar el videojuego llamado Nier: Automata.

Kotaku, el sitio de noticias especializado en videojuegos, realizó una entrevista a la joven luego de enterrarse de su caso y causó controversia en Twitter luego de confesar todo.

Solía deambular por Tinder y hacer que los muchachos compraran Nier Automata y luego desaparecer. Creo que mi conteo llegó a 22 cuando me detuve. Quiero decir, nunca dije que los jodería. En su mayoría, solo hablé mucho sobre eso y recomendé el juego”, reveló Jenny en Twitter.

En la entrevista, Jenny aseguró que en su biografía de Tinder describe que su juego favorito es Nier: Automata, y que busca a alguien con quien realmente pudiera hablar sobre ello. Sin embargo, dado que la aplicación de citas tiene un objetivo diferente, admite que la mayoría de las interacciones que tuvo con otros usuarios fueron superficiales, llenas de coqueteos.

Te puede interesar: El estafador de Tinder revela que le gustaría ser ministro de Relaciones Exteriores de Israel

Fue entonces que Jenny comenzó a convencer a los hombres con los que platicaba de comprar el título, pues no paraba de hablar de él en todo momento, evadiendo incluso toda clase de temas que no tuvieran que ver con el videojuego. Su grado de convencimiento fue tal que muchos de ellos le decían que no podían creer que estaban a punto de comprar un juego solo para impresionar a una chica.

Joven se arrepiente de utilizar Tinder para "vender" el videojuego Nier: Autómata

Jenny confesó en la entrevista que decidió detenerse pues no le pareció correcto lo que estaba haciendo.

Me detuve porque me di cuenta de lo indiferente que me volví acerca de algo tan jodido. Algunos de ellos eran realmente asquerosos, pero a otros podría simplemente no gustarles el juego o el análisis y las teorías, y yo probablemente lastimé sus sentimientos al simplemente 'desaparecer'".

Uno de los motivos que llevó a Jenny a "vender" el título, es que está convencida de que los videojuegos de Yoko Taro merecen más reconocimiento, y su estrategia generó que varios usuarios compraran y conocieran de qué se trata Nier: Autómata.

Lo que ella no esperaba es que después de ser entrevistada y dar a conocer su experiencia, el mismo Yoko Taro tuiteó al respecto escribiendo: “Gloria a la humanidad”.

Actualmente, Nier: Automata se ha convertido en uno de los premiados videojuegos de rol y acción post apocalíptico que ha alcanzado una popularidad asombrosa en todo el mundo.