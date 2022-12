Joven sale de fiesta e ignora llamado de sus vecinos

CIUDAD DE MÉXICO.- Joven revela en Tiktok una situación vergonzosa que le tocó vivir con sus vecinos. Debido a que salió de fiesta y decidió ignorar los mensajes que ellos le enviaban para alertarla de un peligro. Para cuando despertó, todo el barrio estaba preocupado por la mujer, que encima les había hecho pasar una noche desagradable sin darse cuenta de su descuido.

Los vecinos de la joven de nombre Michelle Meleskie terminaron llamando a la policía. Esto debido a que la joven no respondía sus mensajes ni llamados y temieron lo peor. Y es que desde hacía horas su alarma contra incendios no paraba de sonar y ella no respondía a sus llamados. Por lo cual, preocupados, dieron aviso a las autoridades.

En un vídeo en TikTok relata su propia versión de los hechos y aclara que ninguno de sus vecinos sabía que ella estaba en casa durmiendo. La fiesta de la noche anterior había sido tremenda, al punto que ni siquiera oyó en ningún momento la aparatosa sirena que sonaba de madrugada.

"Acabo de descubrir que soy la vecina del infierno", frase que eligió para relatar los acontecimientos y por el terrible desconcierto que les provoco a ellos.

En el video Michelle Meleskie explicó: "Salí anoche y me desperté con un correo electrónico de mi vecino que llegó alrededor de las 9:45. En el cual decía: “Hola Michelle, tu alarma contra incendios estuvo sonando durante horas y tu luz está encendida, así que me preocupa que estás en casa y que haya habido un accidente”.

La alarma sonó 5 horas sin parar. "El ruido es irritante, me siento fatal", detalló en el video de TikTok que sigue sumando reacciones. "Mi vecina literalmente quitó mi alarma contra incendios del techo para que no siguiera sonando en medio de la noche", agregó sobre los detalles de cómo llegaron a resolver el asunto.

"Serías una mala vecina si estuvieras allí y lo dejaras pasar durante horas, pero no estabas allí. Así que no lo eres", fue el mensaje que uno de sus seguidores le dejó bajo el video. Con más de 58 millones de reproducciones la historia de Michelle es viral en TikTok y sigue sumando vistas.

