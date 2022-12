Se indigna porque no la dejaron llevarse el centro de mesa en la fiesta

En redes sociales se comparten tdos los días situaciones que despiertan debate entre los usuarios, hace poco se viralizó un clip en el que un niño se atraviesa durante el vals de una quinceañera y termina pisoteado por uno de los chambelanes.

También en las bodas hay meses de preparativos para que todo quede bien y tanto como los anfitriones como los invitados se lleven el mejor recuerdo a casa.

Los adornos son parte primordial para que una fiesta luzca espectacular, al parecer lo que pocos saben es que algunos pueden ser rentados, pues comprarlos generaría un gasto extra. Esta confusión provocó que una mujer terminara indignada después de que se le negara llevarse un centro de mesa.

La situación fue compartida en TikTok y se pueede escuchar que una de las invitadas pide llevarse un arreglo floral de una mesa, sin embargo, le dijeron que no era posible, a lo que ella respondió enojada.

“Esto es lo que se puede llevar. Las flores, esto no. Esto es rentado”, dice el hombre que sostiene un jarrón de vidrio con un arreglo floral dentro. A lo que la mujer respondió “O sea, como ¿Esto no? Mmm… Ya no lo quiero, gracias…”, mientras se puede apreciar que se va murmurando.

La forma en la que la mujer reaccionó generó miles de reacciones que comentaban que no entendían por qué una persona se llevaría un centro de mesa y otros que se burlaron por la molestía de la mujer, indica Milenio.

“Nunca he entendido para qué quieren los centros de mesa”, “Pues los jarros así son caros. Ella solo quería el jarro para reutilizarlo”, “Y todavía se enoja jajaja”, “Tiaaa es rentadooo”, “Y se enojó”, “Queeee??? Ay, no hasta se indignan”, “Me imagino a las señoras coleccionando centros de mesas cuál thanos con sus gemas”, dijeron los internautas.

Además hubo quienes entendieron su reacción, pues hay muchos eventos en los que los arreglos que se ponen como centro de mesa son para que cualquier invitado se los lleve a casa.