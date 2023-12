Joven que agredió a un guardia de seguridad en Puebla salió del país por seguridad informó su padre

PUEBLA DE ZARAGOZA.- Padre de joven estudiante de la preparatoria Anáhuac que agredió a guardia de seguridad en Angelópolis dio una declaración donde aseguró que su hijo había salido del país tras los hechos.

En el audio compartido por el periodista Juan Carlos Valerio, Milenio, el padre señaló que el guardia de seguridad tenía mala actitud y que ya se le había llamado la atención por esto.

Días anteriores en el turno de este muchacho había estado contestando de mala manera, levantando la pluma de mala manera, se le dijo que no hiciera eso hasta ese día que llegó mi hijo lo trató mal, lo tuvo esperando ahí 15 minutos porque no servía la pluma, no servía la tarjeta, hasta que lo desesperó, sí yo no digo que no, estuvo mal lo que hizo, pero hubo un antecedente previo de este muchacho", agregó.

Sobre el video donde se ve a la madre golpeando a otra mujer dijo que no daría declaraciones al respecto, "la verdad es que no voy a hablar de otros incidentes ajenos a este, porque están haciendo una mezcla que no tiene nada que ver, eso es lo que me molesta de las redes".

Mandó a su hijo a California

El padre del estudiante señaló que mandó a su hijo a vivir con familiares en California, Estados Unidos, luego de la respuesta que recibió en redes sociales tras la agresión al trabajador.

En el caso de mi hijo lo mandé a California, que estuviera un rato por allá con unos familiares que tenemos y pues nada, o sea creo que actuó mal, sí, no actuó bien, pero también fue por una situación generada, yo ya hablé con él, él se siente apenado, pero también firme en sus creencias y en sus convicciones.

También comentó que habló con el joven sobre que la violencia no son el medio adecuado para resolver los problemas y que "solamente son un recurso ya en últimas instancias y este fue uno de esos casos, yo en mi casa pondré orden, estamos tranquilos, estamos obviamente protegiéndonos porque hay mucho odio por parte de la gente.