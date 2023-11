Guardia expone su versión de los hechos tras ser golpeado por Junior de Lomas de Angelópolis

PUEBLA.- Jonathan Nolasco, un joven de 19 años que trabaja como guardia de seguridad, relató en una entrevista con Imagen Noticias Puebla que el incidente en el residencial Lomas de Angelópolis comenzó cuando la barrera del estacionamiento no se elevó y la aplicación Parkimobil experimentó un fallo.

Explicó que él no podía abrirle porque no tenía acceso a esas plumas, a lo que el joven identificado como Patricio Pereyra reaccionó con agresiones verbales.

Me empezó a agredir verbalmente, me empezó a decir que me iba a partir la madre, hijo de tu puta madre y todo".