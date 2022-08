Joven en estado de indigencia en Jalisco podría ser desaparecido de Cajeme 

Ciudad Obregón.- Apoyo de colectivos de búsqueda de Jalisco o autoridades de aquel estado están solicitando las Rastreadoras de Ciudad Obregón para dar con el paradero de un joven en estado de indigencia que podría ser una persona reportada como desaparecida desde 2019 en la región.

Nora Alejandra Lira Muñoz, titular del colectivo, manifestó que mediante redes sociales circuló la imagen de un joven que vive en las calles de Zapopan y que dijo ser de Sonora, del cual coinciden ciertas características físicas con el hijo de una integrante del grupo buscador.

No sabemos si es, pero tiene mucho parecido, queremos estar tranquilas de si es o no es, Uriel Alexis, para descartar toda posibilidad, ahorita no sabemos en que parte este el joven, porque por su condición es difícil ubicarlo en un punto, queremos tener más certeza, por eso empezamos a movernos para que su familia pueda estar tranquila”, resaltó.