Jornada de 40 horas: ¿Se aprobará o no? Esto dice el Licenciado Dacor, tiktoker experto en derecho

CIUDAD DE MÉXICO.- La propuesta de reforma laboral para establecer una jornada de 40 horas semanales podría ser aceptada próximamente, según el análisis del Licenciado Dacor, tiktoker reconocido por su experiencia en derecho.

En una reciente transmisión, el Licenciado Dacor compartió su perspectiva sobre la posible aprobación de la reforma laboral que busca establecer una jornada semanal de 40 horas.

En el video, explicó los pasos legislativos necesarios para llevar a cabo dicha modificación, destacando la importancia de reformar primero el artículo 123 de la Constitución.

El tiktoker legalista también señaló que, según sus lecturas de medios nacionales y referencias legislativas, existe una alta probabilidad de que la reforma sea aprobada antes de que concluya el periodo ordinario de la cámara de diputados en diciembre.

Tienen la idea de que sea gradual, escalonado, no de golpe, reduciendo horas mensual y semanalmente. No sé qué tipo de configuración es la que vayan a implementar, pero esa es la realidad de la Reforma de las 40 horas. Les digo, parece chiste, pero ya les dijeron que sí, pero no les dijeron cuándo," añadió Dacor.