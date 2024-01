Jorge Álvarez Máynez se registra como precandidato presidencial único de Movimiento Ciudadano

CIUDAD DE MÉXICO.- Jorge Álvarez Máynez logró obtener su registro como precandidato único de Movimiento Ciudadano a la Presidencia de la República. Durante un evento que congregó a los líderes de dicho partido, el también diputado federal enfatizó que "lo nuevo apenas comienza".

Desde la sede de Movimiento Ciudadano en la Alcaldía Benito Juárez, Álvarez Máynez indicó que al referirse a "lo nuevo", se refiere a que su partido no realiza campañas adelantadas y con despilfarro,como Xóchilt Gálvez y Claudia Sheinbaum. Además, subrayó que no aceptan la repartición de cuotas como el PRIAN.

El precandidato emecista afirmó que si prometen un cambio y un México diferente es porque cuentan con las bases para lograrlo.

Finalmente, solicitó el respaldo de la militancia y la juventud para que el partido naranja conquiste la presidencia, enfatizando que cambiar las cosas en México implica ganar en la boleta.

No estamos haciendo todo este esfuerzo de que Movimiento Ciudadano esté en la boleta presidencial por una satisfacción personal, al país y a las personas no se les ayuda nada más con el micrófono, hay que ganar, si tú no ganas no cambias la vida de las personas, en redes hay millones de reacciones y esas también son personas, esos jóvenes que están ahí también son personas que quieren algo distinto, hay muchísima gente que quiere algo distinto a Morena", concluyó.