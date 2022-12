Joe Biden envía carta a AMLO tras reunión por relación bilateral

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden envió una carta al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

La misiva se extiende con un cálido mensaje por la conmemoración de los 200 años de relación México-Estados Unidos y de cómo se visualiza lo que sigue, informó que secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

Tras participar en una reunión entre el presidente López Obrador y el asesor presidencial especial para las Américas de Estados Unidos, Chris Dodd en Palacio Nacional, el canciller explicó que durante el encuentro se conoció la misiva que envió el presidente Biden que, seguramente, "mañana" dará a conocer el titular del Ejecutivo.

El encargado de la política exterior de México dijo que en enero próximo en la Cumbre de Líderes de América del Norte se planteará relanzar la Alianza por la Prosperidad entre los países de la región.

Una de las preocupaciones que el presidente planteó fue que se tienen que pensar en el bienestar y cómo podemos hacer para reducir la pobreza, aumentar el bienestar, porque si no el crecimiento económico no sirve de mucho y entonces se va a plantear en la cumbre, el tema de la Alianza, por qué no nos aliamos para la prosperidad, hacer una alianza y un nuevo trato entre los países de América Latina y Estados Unidos", dijo el canciller.