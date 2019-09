Jesús Murillo Karam está convencido que tres normalistas de Ayotzinapa fueron asesinados

CIUDAD DE MÉXICO.-El ex procurador Jesús Murillo Karam dijo estar convencido que en tres casos está convencido de que los estudiantes de Ayotzinapa fueron asesinados.

En entrevista con Carmen Aristegui, quien fuera titular de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), defendió su investigación diciendo que está "científicamente comprobado" que "ahí se quemaron cuerpos", en referencia al basurero de Cocula.

No sé cuántos, Carmen, y de nombres puedo decir solamente tres (estudiantes de Ayotzinapa) que son los que está comprobado plenamente que estuvieron en el basurero“, de dos de ellos (Alexander Mora y Jhosivani Guerrero de la Cruz) se obtuvo ADN y además “tenemos muy clara la presencia de Cochiloco” (Cutberto Ortiz Ramos), por lo que en los tres casos está “absolutamente comprobado” y “estoy convencido” de que -de los 43 desaparecidos- al menos tres fueron asesinados en ese lugar, sostuvo.

Asimismo, Karam dijo no tener ningún temor de que se rehaga la investigación por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

“Lo que va a pasar es que se va a confirmar lo que científicamente sí está comprobado: Que ahí se quemaron cuerpos, que ahí se encontraron restos y que restos de ellos por ADN que identifican y uno más por la unanimidad de las declaraciones”, detalló.

“Resulte lo que resulte yo estoy dispuesto a asumir mi responsabilidad, no tengo ningún problema”, insistió.

Recientemente y ante la liberación de 24 inculpados por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, la Fiscalía General de la República (FGR) presentará recursos e iniciará diligencias para que el ex procurador Jesús Murillo Karam y el ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, enfrenten procesos legales por incumplir con sus responsabilidades en la investigación del caso.

Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, advirtió que la Fiscalía General de la República presentará recursos para responsabilizar a los ex funcionarios que no cumplieron con sus obligaciones durante el desarrollo de la investigación, lo que incluye a José Aarón Pérez Carro, ex titular de la Unidad Especial para el caso Ayotzinapa.

“De acuerdo con lo declarado por la FGR, ésta presentará los recursos y diligencias para responsabilizar a los funcionarios que incumplieron con sus responsabilidades en el desarrollo de la investigación, en particular contra los señores Jesús Murillo Karam, Tomás Zerón de Lucio y José Aarón Pérez Carro, quien era el titular de la Unidad Especial para el caso en esos momentos de la mal llamada ‘verdad histórica’”.

Encinas Rodríguez agregó que la FGR se comprometió a generar las acciones al margen de la sentencia del Tribunal Colegiado para fincar responsabilidad a los liberados, y en estos casos la Comisión para la Verdad y la Justicia del caso Ayotzinapa va a coadyuvar y a dar todos los elementos que estén a su alcance.

En conferencia de prensa, señaló que las resoluciones del juez Samuel Ventura Ramos, que permitió la liberación de 24 inculpados, demuestra la podredumbre en la que se encuentra el sistema de impartición de justicia del País, “que huele a podrido”.