Jenaro Villamil responde a Ricardo Salinas: “Soy gay y con mucho orgullo"

CIUDAD DE MÉXICO.-Jenaro Villamil contestó a Ricardo Salinas Pliego luego de que subió un tuit señalando su preferencia sexual.

En la foto se veía Villamil en una discoteca gay, y Salinas indicó que "estaba seguro que la imagen era falsa y que si fuera verdadera no tendrían porque atacarlo".

A eso, el presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR) afirmó que la foto era real, y que se sentía orgulloso de ser gay.

"La foto no es falsa, señor @RicardoBSalinas. Soy gay y con mucho #Orgullo2022.Le recuerdo que ser gay, lesbiana, trans o bisexual no es ninguna enfermedad y menos algo de qué avergonzarse. Enfermo es ser megalómano, fingir empatía, intimidar y usar información privada… like you", le escribió en Twitter Villamil.

La fotografía, al parecer fue tomada en un antro gay llamado “Cabaretito”, y aunque Jenaro no oculta su orientación sexual, la polémica tras la foto tiene que ver con una imagen en el fondo en la que aparece material gráfico de contenido sexual en la pantalla de una televisión.

¿Cómo comenzó el pleito entre Jenaro Villamil y Ricardo Salinas Pliego?

Todo empezó el pasado 8 de junio cuando Salinas y Villamil chocaron en redes sociales debido a que el dueño de Banco Azteca criticó la recaudación de impuestos que realiza el gobierno del presidente López Obrador; y Villamil salió a defender el gobierno en el que es funcionario.

Te puede interesar: Ricardo Salinas Pliego presenta "Baz", su nuevo servicio de entrega a domicilio

Luego de que el empresario Ricardo Salinas explotara contra el gobierno por "tirar el dinero de nuestros impuestos" y el presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), Jenaro Villamil, le respondiera como "un empresario sin autoridad moral", el dueño de Tv Azteca volvió al "ring" de las redes sociales y les contestó: "si quiere mi dinero póngase a trabajar en Elektra".

Tras un enfrentamiento a tuitazos, con críticas y descalificaciones de uno y otro lado, Ricardo Salinas compartió una imagen donde se observa a Jenaro con tres hombres, misma que aprovechó para hacer una broma.

"Estoy seguro que esta imagen de @jenarovillamiles es falsa y si fuera verdadera no tendríamos por qué atacarla por sus preferencias… fuerza Jenaro y mi total apoyo, la vida personal es aparte… nada más no se meta conmigo publicando falsedades o notas sin pruebas, abrazo!", citó Salinas con la foto.