Jalisco confirma que sí prestará escuelas a La Luz del Mundo

GUADALAJARA.- El gobierno de Jalisco confirmó que prestará 61 escuelas públicas para albergar a fieles de La Luz del Mundo (LLDM) durante la realización de la Santa Convocatoria, máxima celebración de esta iglesia, cuya sede principal está en la colonia Hermosa Provincia, en el oriente de Guadalajara.



Aclaró que no se trata de planteles federales, sino estatales, por lo que no dependen de la Secretaría de Educación Pública (SEP), que el lunes por la noche, poniendo como argumento la laicidad del Estado, aseguró que no prestaría planteles para apoyar la celebración religiosa.

En un comunicado, la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) negó que al prestar las instalaciones de las escuelas como centros de alojamiento se esté vulnerando el artículo tercero de la Constitución.

“En los planteles no se realizan actos de profesión de fe, sino que se utilizan como un espacio para pernoctar de las familias”, indicaron.La SEJ explicó que esta situación no es novedosa, pues desde hace tres décadas se prestan escuelas a La Luz del Mundo para que pueda dar alojamiento a los fieles que asisten cada año a la celebración.En esta ocasión, según datos de la organización religiosa, esperan la llegada de por lo menos 600 mil personas de 58 países, lo que además generaría una derrama económica de 300 millones de dólares.

Se estima que en los planteles que serán prestados puedan albergarse por lo menos 41 mil personas.A cambio del préstamo de las escuelas, la iglesia realiza labores de mantenimiento y mejoras en los planteles que utiliza, como trabajos de herrería, reparación de instalaciones eléctricas o fontanería, pintura e impermeabilizaciones.El subsecretario para Asuntos del Interior de la Secretaría General de Gobierno, José Manuel Romo Parra, dijo que por estas acciones la gestión estatal no eroga ningún recurso.