Jaime Rodríguez "El Bronco" anuncia que será sometido a una cirugía

NUEVO LEÓN.- A través de su cuenta de Twitter, Jaime Rodríguez Calderón "El Bronco", informó que será sometido a una cirugía la mañana de este miércoles.

El exgobernador de Nuevo León indicó que ya estaba en un hospital listo para una cirugía, de la cual no precisó qué afección se le atendería.

Buen día, r a z a. Acabo de llegar al hospital, ya listo para mi cirugía y con toda mi fe puesta en Dios y en los doctores que la llevarán a cabo. Les pido me incluyan en su oraciones y me manden toda su buena vibra para que todo salga bien. Me reporto en cuanto pueda, abrazos”, escribió.