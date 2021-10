Ixtapaluca: Toñito ya no puede ver ni escuchar por culpa de una bala perdida; soñaba con ser veterinario

IXTAPALUCA.-Toñito ahora ya no puede ver si escuchar debido a una bala perdida, ahora teme haber perdido la oportunidad de llegar a convertirse en veterinario.

La bala que impactó al joven provenía de un policía municipal de Ixtapaluca durante una persecución y se alojó en la cabeza de Antonio.

El incidente ocurrió hace dos años, y familiares señalan que no han tenido justicia por el incidente, el cual lo dejó con una discapacidad en el 90 por ciento de su cuerpo.

Alfredo Antonio Villa Alcántara, Toñito, es vecino del municipio de La Paz y estudiaba la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia en el plantel Amecameca de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM).

Toñito estaba en la mitad de una persecusión

EL muchacho era estudiante y además locutor de una radio en Neza y también era voluntario en asilos de ancianos los fines de semana, pero el infortunio lo alcanzó la noche del 27 de febrero de 2020 cuando regresaba de la escuela.

Él venía de Amecameca, esa vez salió como a las 8:00 de la noche y cuando bajó del transporte, una bala de Luis Alberto López López, policía municipal de Ixtapaluca, le truncó la vida", asegura Guadalupe Alcántara, su madre.

Al descender del transporte en Los Reyes Acaquilpan, Toñito –entonces de 20 años, quedó en medio de una persecución que policías municipales de Ixtapaluca hacían a los ladrones de una tienda departamental.

Te puede interesar: Niña hispana muere por bala perdida mientras veía televisión con su hermano en Chicago

"Los policías venían en persecución desde Ixtapaluca, entonces, uno de ellos accionó su arma en una zona con mucha afluencia de personas, a pesar de que los ladrones nunca dispararon, y fue cuando a mi hijo le tocó una bala en la cabeza", narró la madre.

Pandemia afectó recuperación

En primera instancia, Toñito ingresó al Hospital General de Zona número 53 del IMSS y luego fue canalizado al Hospital Magdalena de las Salinas, donde pasó dos semanas en coma.

"Los doctores nos recomendaron la donación de órganos por la baja probabilidad de que sobreviviera al impacto, pero nosotros nos aferramos a una esperanza porque lo vimos luchar", contó su hermana Jatziri.

Por la pandemia de Covid-19, Toñito tuvo que culminar su recuperación en casa, donde los gastos ya desbordan a su familia, pues su seguro facultativo como estudiante de la UAEM fue cancelado.

"Mi mamá ahora no tiene trabajo y mi papá es chófer de transporte público, yo a veces los apoyo, pero con la pandemia se ha vuelto muy complicado que reciba sus terapias porque es ir y perder todo un día de trabajo, pagar 800 pesos de terapia y pagar medicamentos a la semana de tres mil pesos", agregó su hermana.

Exigen justicia para toñito

Este martes, familiares, amigos y compañeros de Antonio realizaron una protesta para exigir justicia y que el Ayuntamiento de Ixtapaluca se haga responsable y los apoye económicamente para brindarle una mejor calidad de vida a Toñito.

"Ahora tiene 22 años y está en estado de interdicción, no puede valerse por sí mismo y necesita atención y rehabilitaciones. Protección a la víctima no le ha pagado ni una terapia y lo que pedimos es que tenga una calidad de vida digna", agregó su mamá.

"En este momento no habla, no ve, no escucha y no puede mover su cuerpo. Tenía muchas ganas de ser veterinario, dedicarse a la investigación porque nos decía que si los animales están sanos el ser humano también estaría bien".

A casi dos años de los hechos, los familiares se han encontrado con varias trabas en las investigaciones, lo que los hace sospechar que las autoridades están encubriendo al policía involucrado, por lo que el abogado de la familia interpuso una denuncia por lesiones, coacción y obstrucción de la justicia.