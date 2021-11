Irma Ríos cuenta como su papá la vendió cuando sólo tenia 10 años por una botella de mezcal

A pesar de que la venta de niñas, en algunas regiones del país es algo que sigue sucediendo, En esta ocasión Irma Ríos cuenta, durante una entrevista para el programa de Azucena Uresti, como su propio padre fue quien la vendió, cuando ella tenía solamente diez años, a cambio de una botella de mezcal.

Le dio una botella de mezcal a mi papá y fue cuando me entere que por esa botella de mezcal me había dado mi papá con él, que fue mas o menos una botella de litro, yo no me quería ir por que yo tenía 10 años" mencionó Irma con lagrimas en sus ojos.

En febrero del año 1991 su padre la obligó a irse con un hombre que le doblaba la edad, Ignacio Rodríguez Cabrera, con quien tuvo tres hijos .

“Llegaba, me pegaba, me tiraba a la cama, me violaba una y otra vez, así fue pasando el tiempo, a veces me agarraba con una resortera, me daba cadenazos, se iba a trabajar me dejaba encerrada ” aseguró.

Su primer hijo

Irma cuenta como decidió ir con su papá cuando nació su primer hijo para pedirle ayuda ante la violencia que sufría a lo que su padre contestó, “no mija, regrésate con él, él verá si te mata o te tiene bien , porque yo, ya te di con él ”

Te puede interesar: Ginny Hoffman es denunciada por Daniela Parra por ocultamiento y omisión de la presunta violación contra Alexa

Según el reportaje el primero de noviembre él la volvió a golpear, por lo que decidió acudir a denunciarlo ante la Fiscalía para la Atención Especializada en Delitos contra la Mujer.

Quiero ser feliz y quiero ser libre, aunque sea otros años que dios me de de vida pero, quiero ser feliz, sin violencia”, concluyó Irma.