Invitada a fiesta de la Selección Mexicana pide que le depositen para irse a Qatar 2022; se queja por no juntar ni la mitad del vuelo

DOHA, Qatar.- Seguramente recuerdan que la Selección Mexicana tuvo una criticada fiesta previa

al mundial Rusia 2018, pesa a la cual México debutó con triunfo frente a Alemania, el entonces campeón defensor.

Ahora una de las invitadas a esa fiesta ha reaparecido, antes lo había hecho en una entrevista con el Werevertumorro donde dió detalles de lo que sucedió, pero ahora volvió para pedirle un favor a sus seguidores de Instagram.

A través de una historia que subió a su cuenta, ella menciona que si poco más de 30 mil seguidores de sus 284 mil le daban al menos un peso, ella se iba a Qatar para el Mundial.

Saben que yo no me ando con juegos, se los digo muy neta, me ayudan a comprar mi vuelo y me voy a Qatar, si ustedes me ayudan, jalan o no jalan", menciona en su video.