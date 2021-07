"Se fue abriendo todo": Invitada a fiesta pre Rusia 2018 de la Selección Mexicana revela que pasó en ella

CIUDAD DE MÉXICO.- Faltaban días para que México debutará en el Mundial de Rusia 2018 contra Alemania, que venía como campeón vigente en busca de refrendar su título, y la Selección Mexicana enfrentó un escándalo por una fiesta en la que presuntamente se invitaron damas de compañía.

Varios tienen recuerdo de aquella fiesta, y en especial Héctor Herrera, pues fue uno de los más perseguidos por los memes, luego de que se filtraran algunas fotos del día del evento, en las que se le ve por fuera del inmueble en el que todó se celebró.

Sin embargo, a tres años de esa fiesta, se revelaron grandes detalles de lo que ocurrió dentro de la misma. Esto luego de que Werevertumorro, a través de su nuevo podcast "Muy fuera de lugar", entrevistara a Aimée Álvarez, conocida como Mackie, una de las mujeres invitadas a la fiesta de los seleccionados.

Hubo alcohol y algo más

Aimée contó que pasada la noche, en la fiesta hubo "alcohol y algo más", cuando en principio todo empezó como una cena, sin presiones de hacer algo, pero con libertades de todo.

Ya llegada la noche sí había alcohol y otras cosas. No te presionaban de hacer nada, pero eras libre. Todo empezó como cena y se fue abriendo todo”

Mackie reveló que fue contactada por instagram, y que no iba como escort, sino como una fan, como otras treinta mujeres que asistieron al lugar. Por tanto, negó que hayan recibido algún tipo de pago para acudir a la fiesta. Aunque cabe destacar que cuenta con su propio perfil de OnlyFans.

“Esto nunca lo he dicho, la gente cree que nos contrataron, que nos dedicamos a eso, yo entré y vi a chavas tal cual como yo, en modo fan, las 30 ó 40 que estábamos era en modo fan, nunca vi a alguien que dijera se ve que le pagaron, todas fueron chavas que dijeron ‘escríbanles y que vengan a la fiesta’”.

Le ofrecieron más de un millón por exclusiva

También, Mackkie contó a Werever que los medios hicieron todo lo posible por hacer que contara más detalles de lo sucedido en la fiesta, e incluso le ofrecieron hasta un millón de pesos para que lo contara, sin embargo asegura que "le ganó la ética".

Era un gran escándalo y por eso los testimonios de invitadas se cotizaron y los pagaban por jugosas cantidades.

"No hablé no porque no quisiera, sino porque lo que me ofrecían revistas, periódicos y canales era ‘te pago tanto, pero yo hago la nota’. Me ofrecieron más de un millón de pesos. Era lo que el medio quisiera, por más dinero que fuera me ganó la ética, ellos iban a decir lo que quisieran".

Futbolistas temían que invitadas hablaran de la fiesta

Aimée contó que luego de irse de la fiesta, cerca de las cinco de la mañana, hubo aun algunas mujeres y futbolistas que se quedaron "dispuestos a lo que pasara".

Agregó que en esa fiesta habían seleccionados "casados y solteros", y varios de ellos tenían miedo de que se destapará lo sucedida, pues según Mackie, lo que se dijera podría costarles castigos a los jugadores.