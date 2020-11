Interrumpe AMLO gira por Nayarit y Sinaloa ante emergencias por inundaciones en Tabasco

NAYARIT (GH).- El presidente Andrés Manuel López Obrador interrumpió esta mañana la gira que realizaría este fin de semana por Nayarit y Sinaloa, ante el problema de inundaciones causadas por las lluvias en Tabasco.

Por primera vez, desde que asumió su mandato, volará en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana y no en un vuelo comercial.

Explicó que el secretario de Defensa Nacional Luis Cresencio Sandoval González participaba en esa gira y llegó en un avión de la Armada de México, por lo que ante la emergencia, en ese mismo volarán a Villa Hermosa, Tabasco a sostener reuniones con los comités de emergencias.

En un video difundido el mandatario adelantó que estará sábado y domingo en Tabasco, donde se dará seguimiento al tema del desbordamiento de los ríos y lluvias.

Sobre todo a la situación de la presa Peñitas, que es lo que puede inundar, no solo es esa presa, es lo que llueve en la planicie de Tabasco y en la sierra los ríos que no tienen control hidráulico, no tienen presas”, expuso.