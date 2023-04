Internet para todos CFE: ¿Cómo conectarse a una de las redes de WIFI gratuitas?

CIUDAD DE MÉXICO.- El programa "Internet para todos" implementado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tiene como propósito asegurar que las tecnologías de la información y la comunicación sean accesibles para todas las personas, sin importar su ubicación geográfica o situación económica.

Como parte de esta iniciativa, las antenas de CFE se han convertido en puntos de acceso WiFi gratuitos para que cualquier persona pueda conectarse a internet sin costo alguno. Pero, ¿cómo se puede conectar uno a una de estas redes de WiFi?

A continuación, presentamos una guía paso a paso para conectarse a la red de WiFi de CFE:

Activar la red WiFi en tu dispositivo.

Busca la red llamada "CFE internet".

Selecciónala y espera a que se conecte.

Vuelve a seleccionarla y aparecerá una pestaña con los términos y condiciones, que tendrás que aceptar.

Por último haz clic en "Entrar" para acceder a Internet.

Si logras ver alguna de las antenas de CFE como las que se muestran en la siguiente imagen, es posible que puedas conectarte a una red de wifi completamente gratuita que la Comisión Federal de Electricidad está instalando en diversas zonas, por lo general, cerca de escuelas.

Es importante tener en cuenta que esta red de WiFi puede ser útil para navegar por internet, ver videos en Facebook y YouTube, pero no es una red de alta velocidad y los videos podrían no tener la mejor calidad de reproducción. Sin embargo, es una opción para aquellos que necesitan estar en línea y no tienen acceso a una conexión de internet en casa.

En el siguiente video, se presenta una demostración de cómo conectarse a estas redes de WiFi gratis, y también se realizaron pruebas para medir la velocidad de conexión que se puede alcanzar.