Internan a Yaz por maltrato y abuso sexual; sus padres se encuentran detenidos

PUEBLA.- Una niña de siete años de edad lucha por su vida en el hospital IMSS La Margarita, de la capital de Puebla, tras el severo maltrato que sufría por parte de su familia.

El pasado 21 de agosto, una vecina logró rescatar a Yaz de la casa de su abuela paterna y la llevó al hospital, donde médicos la recibieron con un pulmón colapsado, hemorragia interna, golpes y signos de violación.

Mejor quiero morirme, ya no me curen. No quiero regresar con mis padres para que me sigan pegando”, dijo la menor a sus doctores.