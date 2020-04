"Informe de AMLO, opuesto a cifras de la SHCP y ajeno a la realidad": PAN

CIUDAD DE MÉXICO.-El grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados y el líder nacional del PAN, Marko Cortés, aseguraron que el reporte del presidente Andrés Manuel López Obrador es ajeno a la realidad, incluso, lo reconocido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

"El pasado 1 de abril, la SCHP envió a la Cámara de Diputados los Precriterios de Política Económica a considerar para el presupuesto de 2021 y el "informe trimestral" del mandatario en ningún momento mencionó si quiera "los negativos pronósticos sobre el Producto Interno Bruto (PIB) y las variables económicas como inflación, paridad, déficit fiscal, precio del petróleo, recaudación de impuestos, entre otras que prefiguró Hacienda", expuso la bancada, que encabeza el diputado Juan Carlos Romero Hicks.

Por su parte, Cortés Mendoza lamentó que no se escuchó al PAN como primera fuerza de oposición, ni a los científicos, ni al sector productivo.

"Privilegió dádivas de subsistencia y sus proyectos ideológicos" por encima de la inversión productiva y la protección del empleo; "dejó desamparado al sector productivo y profundizó la incertidumbre entre los inversionistas", destacó.

El líder panista valoró que fueron insuficientes y limitadas las medidas presidenciales y eso se debe a que no dimensiona la crisis por venir.

Eso se muestra en que habla de austeridad gubernamental, "pero insiste en sus proyectos multimillonarios que carecen de toda racionalidad: el aeropuerto de Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya".

Por ello, Romero Hicks aseguró que el mensaje de hoy fue "una mañanera dominical".

"Si estamos tan bien, por qué las cosas van tan mal", expresó el grupo panista al repudiar que se haya anunciado que seguirán las mega obras "inviables y suntuarias" y alertó que apenas va la sexta parte del sexenio, y ya "se están agotando el Fondo de Fondo de Estabilización Petrolera, el de Gastos Catastróficos del sector salud y del Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios, entre otros".

Los panistas lamentaron que aunque se pedía diálogo nacional, un Acuerdo o un Pacto que reuniera a los distintos actores de la Nación, éste no se diera.

Informe de AMLO decepciona y preocupa: PRD y MC

Los líderes de Movimiento Ciudadano (MC) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) compartieron que el mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la política económica que tomará para hacer frente al Covid-19, "decepciona" y "preocupa".

En entrevista con EL UNIVERSAL, Jorge Álvarez Máynez, secretario general de MC, dijo que "más que preocupar", las pocas acciones mencionadas por el presidente "son escalofriantes", frente a un panorama incierto de la economía global.

"Yo creo que decir que quedó corto sería muy benévolo. Creo que el mejor retrato del informe del presidente es su insistencia en hablar frente a un auditorio, aunque esté vacío. Es un presidente que no escucha y que no le importa ser escuchado, le importa hablar, en un monólogo.

"Las cosas que hoy anuncia el presidente no son medidas, porque ya venían desde el Plan Nacional de Desarrollo, eso quiere decir que no está haciendo ningún ajuste urgente a la realidad, que no está tomando en cuenta la crisis", señaló Álvarez Máynez.

Además, el dirigente ciudadano expresó que el anuncio de seguir trabajando los proyectos de infraestructura prioritarios del gobierno como el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, Tabasco, deja "un sabor muy amargo".

También a nombre de MC, Salomón Chertorivski criticó que "no hubo plan", y que "no hay futuro con este gobierno", pues no tuvo capacidad de reconversión a partir del cambio de circunstancias. "Toca a la sociedad construir una posibilidad", dijo.

En el PRD, su dirigente nacional, Ángel Ávila Romero, dijo que ellos esperaban conocer montos para destinar a los productores del campo y empresarios, "porque ellos son los que generan la mayoría del empleo en nuestro país".

"Fue una gran decepción escuchar al presidente sin ningún plan de emergencia y de reactivación económica. El presidente no se tomó ni la molestia de idear un plan económico", afirmó.

Ávila Romero lamentó que López Obrador "siga gobernando como si nada" y que "sólo con programas sociales no se saldrá adelante".