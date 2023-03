Inauguran la Línea 2 del Mexicable Tlalnepantla-Indios Verdes

TLALNEPANTLA, Méx.- Este jueves fue inaugurada la Línea 2 del Mexicable que conectará desde Tlalnepantla hasta la estación de Indios Verdes, abreviando el recorrido de los usuarios desde Ecatepec a la delegación Gustavo A. Madero en la Ciudad de México, de 1 hora 20 minutos a sólo 29 minutos. Además, el costo se reduce a un tercio de lo normalmente gastado, pues esta línea tiene un precio de 9 pesos, detalló el gobernador Alfredo del Mazo Maza.

Señala que es una línea segura por tener múltiples medios de seguridad:

Afirmó que es una línea segura ya que las líneas del Mexicable tienen cámaras de videovigilancia en las cabinas, botones de pánico, monitoreo en cada una de las estaciones, son líneas de transporte seguras para las familias y desde su operación en la entidad, en el Mexicable no han tenido ningún incidente.

"Es una línea que cuenta con tecnología de primer nivel a nivel mundial, por eso nos da mucho gusto que nos acompañe el representante de la empresa Liner, que desarrolla la tecnología desde hace 130 años dedicados a este tipo de líneas de sistema de transporte, realizan más de 20 líneas como esta al año en el mundo, garantía de eficiencia y seguridad de operación", subrayó.

Declara además que es un ahorro para las familias que viajan:

Madero, Francisco Chiguil Figueroa, el Ejecutivo estatal resaltó que dicha línea es un ahorro muy importante para las familias que diario viajan a la Ciudad de México y que van desde la entidad o viceversa, "es un ahorro en tiempo, en el costo, en el tiempo de trasbordo. Llegar desde Ecatepec hasta la CDMX se reduce a un tercio de tiempo, con un costo de nueve pesos, que es lo mismo que cuesta la Línea 1 del Mexicable".

Celebra entrega de primera línea intermetropolitana que cruza entidades:

Expresó que entregan la Línea 2 del Mexicable, la primera línea intermetropolitana del Mexicable, es decir, que cruza ambas entidades y que ayudará a los habitantes de ambas localidades. Precisó que inicia en el municipio de Ecatepec y va hacia Tlalnepantla, se conecta con la alcaldía Gustavo A. Madero, en la estación Indios Verdes.

"Le agradezco al alcalde (Francisco Chiguil Figueroa) porque es un trabajo en donde ambas entidades y ambos municipios, la alcaldía Gustavo A. Madero y Tlalnepantla trabajamos para hacer realidad el proyecto, es la línea más interconectada porque se conecta con el Metro de la Ciudad de México en la estación de Indios Verdes, con el Cablebús, el Mexibus y el Mexicable además de la Línea uno del Mexicable, esto hace crecer la oferta del sistema de transporte masivo en el estado y el Valle de México", apuntó.

Un gasto de millones de pesos en un proyecto amigable con el ambiente:

Afirmó que el costo de este proyecto fue superior a los 2 mil 500 millones de pesos para poner en marcha el proyecto que calificó como amigable con el medio ambiente, porque disminuye emisiones de contaminantes hacia la atmósfera, es un medio de transporte verde, eficiente, silencioso y que le da una plusvalía a la zona por donde transita, porque las comunidades y colonias empiezan a tener una revalorización, cuentan con mayor seguridad, además del ahorro en tiempos de traslado.

Destacó que es uno de los proyectos de movilidad más importantes, y agradeció a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum pues sin su apoyo no se hubiera podido concretar y ello permitió no sólo que recorra el estado sino entre a la Ciudad de México. "No es la primera vez que trabajamos en conjunto, también el Mexibús se vincula con la CDMX, además, en diversas ocasiones para respaldar líneas de la ciudad entra el Mexibús para apoyar a los usuarios y facilitar el transporte", recordó.