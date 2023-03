Abren albergue para migrantes en Tláhuac

CIUDAD DE MÉXICO.- Avisa la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, que ha sido colocado en la alcaldía Tláhuac un albergue para migrantes que se instalaron en los alrededores de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y del Instituto Nacional de Migración (INM).

En conferencia de prensa, Sheinbaum detalló que buscan que haya módulos de Comar y del Instituto Nacional de Migración, pero se sigue en pláticas.

Te puede interesar: INAI aprueba ordenar a la UNAM hacer pública tesis y título de AMLO.

"Abrimos este albergue, para que haya un trato humanitario a los migrantes. No se les puede obligar, igual que personas en situación de calle. Mientras no cometan una falta cívica o delito penal no puede haber una obligación", explicó.