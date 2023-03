Incendio en Ciudad Juárez: identifican a los 39 fallecidos y presentan cargos contra 6 personas por la tragedia en un centro de detención de migrantes

Getty Images

Este jueves las autoridades de México dieron a conocer las identidades de los 39 migrantes fallecidos en el incendio ocurrido el lunes en un centro de detención del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, en la frontera con Estados Unidos.

De las víctimas mortales, 18 eran de Guatemala, siete de El Salvador, siete de Venezuela, seis de Honduras y uno de Colombia, informó en conferencia de prensa la secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez.

Eran todos hombres y tenían entre 18 y 51 años, añadió.

De acuerdo a la funcionaria, de los 28 heridos —10 guatemaltecos, ocho hondureños, cinco salvadoreños y cinco venezolanos—, uno ya fue dado de alta.

"Se iniciará un proceso para reparar el daño a los familiares de las víctimas. Sabemos que el dolor y la tristeza que genera la pérdida de vidas no se supera jamás con esta acción. Sin embargo, es nuestra obligación institucional y moral proteger a las familias de las víctimas", señaló Rodríguez.

Por su parte, la fiscal que lidera la investigación, Sara Irene Herrerías, informó que fueron emitidas seis órdenes de detención contra tres agentes de migración, dos guardias de seguridad y un migrante sospechoso de haber iniciado el fuego en el centro del INM.

"Las órdenes se solicitaron por el delito homicidio doloso y lesiones causadas a 67 extranjeros", indicó Herrerías.

Gobierno de México

La fiscal informó que la investigación continúa para poder establecer la posible responsabilidad de los funcionarios y guardias que custodiaban a los migrantes la noche del lunes, cuando una protesta de los extranjeros internados en las instalaciones derivó en el incendio.

Como se pudo ver en un video difundido por la prensa y que ya forma parte de la investigación, varios funcionarios optaron por no abrir las puertas de seguridad pese a que el fuego y el humo estaban inundando el edificio.

"Estamos analizando toda esta cadena de responsabilidades para saber qué acciones u omisiones sean punibles", dijo Herrerías.

La empresa de seguridad privada, contratada por el INM para proporcionar agentes de custodia, también está siendo investigada.

Rodríguez aseguró que, conforme lo requiera la indagatoria, exigirán responsabilidades a cualquier nivel necesario: "Sin importar quién sea, no habrá impunidad. Hasta donde tope".

¿Cómo se originó el incendio?

De acuerdo con la indagatoria federal, presentada el miércoles, el incendio se inició alrededor de las 20:30 del pasado 27 de marzo, cuando migrantes iniciaron una protesta al interior de la Estancia Provisional del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez.

En ese recinto eran internados migrantes detenidos en esa ciudad fronteriza de México con la estadounidense de El Paso.

La fiscal Herrerías expuso que, de acuerdo con testimonios recabados, entre los migrantes "había el temor de que iban a ser deportados y que por eso habían sido detenidos. Y estaban protestando por ello".

BBC

De las 66 internados en el centro, "un grupo de migrantes pequeño comenzó a destruir y acumular las colchonetas para prenderles fuego".

Todos eran hombres, debido a que mujeres y niños estaban en otro espacio de detención.

Las víctimas estaban bajo resguardo de funcionarios de migración y agentes de seguridad privada contratados por el INM. Había puertas con cerrojos.

Como sospechoso del inicio del fuego, la fiscal Herrerías señaló a un migrante, según los testimonios de las víctimas.

El video de seguridad

Un video de una cámara de seguridad al interior de la Estancia Provisional fue difundido a través de varios medios de comunicación y redes sociales la noche del martes.

En un lapso de 32 segundos, se observa a funcionarios uniformados que parecen alejarse cuando el incendio estalla en una esquina del recinto.

Migrantes al interior intentan sin éxito abrir una puerta con barrotes mientras el humo se esparce rápidamente.

La BBC verificó los fotogramas del video y no encontró ninguna copia difundida antes del martes por la noche, lo que indica que es reciente.

Alejandra Corona, coordinadora del Servicio Jesuita a Refugiados y quien conoce las instalaciones, dijo a la BBC que lo visto en el video coincide con la ubicación de una cámara de seguridad en la entrada del área de detención de hombres.

Reuters

Explicó que el centro de migrantes, ubicado justo al sur del puente que une Ciudad Juárez con la ciudad de El Paso, tiene oficinas donde se procesan los migrantes, así como áreas donde pueden ser detenidos.

Describió el área detrás de las rejas que se puede ver en las imágenes como "una celda".

"La puerta siempre ha estado cerrada con llave cuando hemos visitado [esta área], e incluso cuando se busca hablar con los migrantes, no pueden salir, tenemos que quedarnos afuera", explicó.

"No tengo conocimiento de la existencia de una salida de emergencia. Que yo sepa, la puerta que se puede ver en el video es la única salida", explicó.

Como el video no tiene sonido, no es posible determinar qué se decía cuando estalló el incendio. Tampoco está claro qué hace el personal uniformado cuando no está frente a la cámara.

Pero en un momento, el humo llena la habitación, lo que dificulta distinguir algo más allá del resplandor de las llamas.

En su conferencia de prensa del miércoles, las autoridades reprobaron el actuar de los agentes de migración y guardias responsables del centro.

"Ninguno de los servidores públicos, ni los policías de seguridad privada, realizaron alguna acción para abrirles la puerta a los migrantes que se encontraban adentro con el fuego", señaló Herrerías.

Recuerda que puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.