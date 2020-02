Inaceptable que se proponga tipificar el feminicidio : Sánchez Cordero

MONTERREY, Nuevo Léon -Es inaceptable que se proponga tipificar el delito de feminicidio simplemente como homicidio, remarcó ayer la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.



Tras su participación en el noveno Congreso Nacional de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la UANL, la funcionaria señaló que no es sólo una cuestión ideológica, sino que se incumplirían tratados internacionales a los que México está suscrito.



Por ello, dijo, no apoya propuestas como la del Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien ha señalado la dificultad para acreditar causales de feminicidio y propuso tipificarlo simplemente como homicidio.



"Yo absolutamente estoy en contra de que desaparezca el tipo penal de feminicidio", recalcó Sánchez Cordero, "no solamente por una convicción personal, sino porque tenemos que cumplir con los tratados internacionales".

Planteó que deben igualarse los códigos penales de los Estados para que sea menos complicado tipificar el feminicidio.

"Queremos tener un tipo penal que sea razonablemente fácil de acreditarse", expuso, "lo que pasa es que hay legislaciones muy diversas en nuestro País... Tenemos que crear un tipo penal que efectivamente pueda dar respuesta al homicidio por razones de género a las mujeres".

En su charla, en la que participó el Rector de la UANL, Rogelio Garza Rivera, la Secretaria dio un repaso por las ocho reformas constitucionales que ha realizado el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Destacó la creación de la Guardia Nacional, la figura de la revocación del mandato, y establecer a la corrupción como delito grave.